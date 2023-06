María José Catalá acaba amb el mercat ambulant agrícola de Colón

María José Catalá ha signat la quitança dels mercats ambulants de proximitat, d'agricultors, d'horta, de Tira de Comptar o qualsevol dels apel·latius que ha tingut. És a dir, el de la venda de productes agrícoles de manera puntual al costat dels mercats municipals. Era el previsible, però l'alcaldessa ho ha verbalitzat durant la visita a la Policia Local. Falta veure quan es materialitzarà la cancel·lació d'aquests.

"Per descomptat. La Tira de Comptar s'eliminarà dels Mercats. Quan tinguem les delegacions. La Tira ha funcionat tota la vida primer en el Mercat d'Abastos i després a MercaValencia, i ací és on ha d'estar. Posaré totes les facilitats del món. No té trellat que estiguen en els entorns dels mercats tradicionals, fent competència deslleial a gent que paga un cànon".

Aquests mercats s'han institucionalitzat en el tram final de la passada legislatura com una manera de fer proselitisme de la venda directa de l'agricultor. Més enllà dels mercats puntuals en places, en aquest cas es tractava d'un dia de la setmana fix: els dissabtes al costat dels mercats municipals de Benimaclet, Patraix i Campanar i els dimarts al costat del mercat de Colón, el que més molèsties ha generat. Catalá ho tenia com a promesa electoral i no ha dubtat a anunciar-ho.