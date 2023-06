Mario Picazo pronostica un cap de setmana terrible: impossible eixir al carrer

El meteoròleg Mario Picazo fa dies que ho adverteix. L'estiu que ens espera serà molt calorós a conseqüència del canvi climàtic i de fenòmens extrems com el calfament dels oceans i el Niño, que enguany serà especialment greu. Picazo no té cap dubte i alerta que qui crega que les tempestes del cap de setmana i les temperatures suaus que s'han registrat en alguns punts de la Península poden ser un senyal d'un mes de juny temperat i fresc s'equivoca... i molt. I és que després de les tempestes d'aquests dies, Picazo creu que l'oratge per a pròxim cap de setmana serà terrible amb màximes en alguns punts de fins a 45 graus i nits tropicals.

La predicció de Picazo no fa pinta de ser errònia. Sembla que una enorme llengua d'aire tòrrid i abrasador afectarà directament la Península durant el cap de setmana i socarrarà com en ple agost quasi totes les comunitats autònomes. La situació es preveu especialment greu i asfixiant a la Vall del Gualdalquivir, on s'espera que els termòmetres freguen o, fins i tot, superen la barrera dels 45 graus a la província de Còrdova. El panorama no millorarà en altres zones. De fet, el primer cap de setmana tòrrid farà que els termòmetres no baixen dels 30 graus en la resta de províncies i capitals. Despedimos la primavera con lluvia, tormentas y ambiente más fresco pero el verano llega este miércoles MUY veraniego. El fin de semana que viene veremos algún termómetro marcando ya los 45 grados con noches tropicales en muchas capitales ☀️🌶️https://t.co/N8TBAUwaMe pic.twitter.com/SkXqprBuSu — Mario Picazo (@picazomario) June 18, 2023 Nits tropicals. Impossible dormir Les males notícies segueixen. Sembla que no sols serà insuportable la calor durant el dia... sinó també a la nit. Picazo no descarta que aquest cap de setmana duga amb si les primeres nits tropicals o equatorials de la temporada. Les nits seran tropicals en moltes capitals i en alguns casos no es descarta que arriben a ser fins i tot equatorials amb valors mínims rondant els 25 °C.