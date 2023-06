Alzira aferma el projecte d’educació ambiental en el Xúquer

Uns 300 alumnes participen, durant aquest mes de juny, en les activitats plantejades per l’Ajuntament d’Alzira dins del programa “Escola de riu”, que dona a conéixer el Xúquer i la seua biodiversitat entre els estudiants de manera divertida i amena.

Aquesta és la tercera edició del programa educatiu, que aproxima l’alumnat de la ciutat a la realitat mediambiental, educativa i recreativa de l’eix fluvial vertebrador de la Ribera.

Enguany, i durant diverses setmanes, hi han participat uns 330 estudiants dels instituts José María Parra, Murta i Rei en Jaume, de l’Acadèmia Xúquer i dels col·legis Sagrada Família, la Puríssima i Carmen Picó.

“L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar l’exercici en la naturalesa, la sociabilitat i la presa de consciència entorn de la importància del riu com a ecosistema i patrimoni a conservar, i, com fins hui, la resposta per part de l’alumnat i el professorat ha sigut excel·lent”, ha destacat el consistori sobre la iniciativa.