Baraja es posa a l’obra a Paterna

No hi ha temps a perdre aquest estiu. Rubén Baraja va acudir, ahir, al matí, a la ciutat esportiva de Paterna enmig de les seues vacances per a continuar planificant el projecte 2023/24. El tècnic del València treballa, des de la seua renovació, en tres direccions: confeccionar la plantilla al costat del director esportiu, Miguel Ángel Corona; reestructurar el seu cos tècnic després de l’eixida de Carlos Marchena i perfilar la pretemporada. Queden menys de tres setmanes perquè arranque l’equip en les instal·lacions blanc-i-negres, hi ha molt en joc i el Pipo vol tindre-ho tot controlat des de l’exigència i la responsabilitat que vol imposar a tots els estaments del club. La intenció del val·lisoletà és tancar el seu segon en els pròxims dies i deixar la pretemporada tan avançada com siga possible.

El més urgent per a Baraja ara és tancar el substitut de Marchena i reconstruir el seu cos tècnic per a treballar de manera conjunta en la pròxima temporada. El seu amic Carlos era la primera opció, però el sevillà va al·legar motius personals per a tornar a Sevilla. El Pipo encara no ha pres una decisió en ferm. Mentrestant, ha contactat amb Luis García Tevenet, amb qui va coincidir en les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid. A més, té en compte el seu germà Javier Baraja, amb experiència en el Valladolid, Rayo Vallecano i Eivissa. L’entrenador també està intentant que l’actual responsable de metodologia de l’Espanyol, José Ramón Rodríguez, s’incorpore al seu equip. Va tantejar en primer lloc, sense sort, l’opció de Mista i manté la seua confiança en els seus homes: Otxotorena, Seligrat i Monar. El Pipo, mentrestant, va donant forma a la pretemporada. Cada vegada hi ha més coses definides. La idea és començar les proves mèdiques entre el 6-7 de juliol i arrancar el treball de camp aproximadament el dilluns 10 de juliol. El pla és treballar una setmana a Paterna i, a continuació, fer un stage a l’estranger, que podria tornar a ser als Alps. De moment, ja s’han tancat dos amistosos. L’equip jugarà el dissabte 5 d’agost (21.00 hores) el Trofeu Taronja contra l’Aston Villa FC d’Unai Emery. Ahir es va anunciar un altre contra l’Spartak de Trnava. L’equip eslovac rebrà els blanc-i-negres el 22 de juliol (18.00 h) amb motiu del seu centenari a l’estadi Antona Malatinského, amb capacitat per a uns 20.000 espectadors. L’Spartak disputarà la fase classificatòria de la Conference League, després d’acabar en la tercera posició de la Superlliga eslovaca. Baraja va aprofitar la seua presència a Paterna per a reunir-se amb Corona. El director esportiu i l’entrenador han començat a confeccionar la plantilla amb l’obligació de reforçar totes les línies i fer un equip pràcticament nou. De moment, només s’ha fet un moviment de mercat previ a la renovació del Pipo: els 5 milions d’euros de l’opció de compra de Cenk Özkacar. L’estiu serà llarg.