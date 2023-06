Costes reprén el condicionament del litoral nord de Sagunt però no es deslliura de les queixes

El condicionament del litoral nord de Sagunt per a fer-lo accessible aquest estiu es va reprendre ahir. La Demarcació de Costes de València va reprendre aquests treballs d’emergència, centrant-se en unes tasques imprevistes però a les quals va accedir a petició municipal: la retirada de les canyes que van deixar les últimes pluges.

Aquestes últimes tasques van suscitar queixes veïnals, ja que van fer-se deixant estelles semisoterrades, com va assenyalar a Levante-EMV la presidenta de l’entitat veïnal d’Almardà, Corint i Malva-rosa, Amparo Peris, que especificava que la nit anterior ja havien enviat un escrit al consistori alertant d’aquest risc “si abans del perfilament no es feia una retirada manual”, deia.

Per això, en conéixer les demandes veïnals, les autoritats municipals es van comprometre després a demanar mesures per a evitar-ho, com van afirmar a preguntes d’aquest rotatiu.

Perfilament

S’espera que, al llarg d’aquesta setmana, Costes duga a terme un perfilament per a evitar els muntons d’arena al costat de la mar; uns treballs que l’entitat veïnal d’Almardà i el consistori han sol·licitat que es facen sense tirar més pedres a la mar, sinó acumulant-les al costat de les dunes.