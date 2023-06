La dependència de les matèries primeres amenaça la indústria de bateries

El Tribunal de Comptes Europeu, institució de la Unió Europea que fiscalitza i controla els seus comptes, alerta que la dependència de les matèries primeres amenaça la incipient indústria de bateries en el continent. L’òrgan auditor adverteix del risc per a projectes com la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt o la que Tesla projecta al costat de València (vinculades a ajudes públiques multimilionàries), per la dependència de les matèries primeres que subministren països com la Xina, Gabon, el Congo o Austràlia. La Unió Europea va apostar, en 2018, pel desplegament de deu gigafactories a Europa (una d’aquestes és la de Sagunt) per a posar fi a la dependència dels productors asiàtics, però ara el risc està en els components que porten.

Els auditors comptables asseguren que la Unió Europea corre el risc de quedar-se arrere en la carrera per convertir-se en una superpotència mundial de bateries com la Xina. El missatge és clau per a regions com València, que aspira a consolidar-se com el hub de l’electromobilitat del sud d’Europa amb la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt (que produirà bateries per a 800.000 automòbils a l’any), l’electrificació de la planta de Ford a Almussafes i la megafàbrica que Tesla planeja construir a Cheste per a produir cotxes elèctrics i bateries. La indústria valenciana de l’electromobilitat comporta la creació de més de 80.000 llocs de treballs directes i indirectes a València.

Gas natural

El Tribunal de Comptes insisteix que “per a les bateries, la Unió Europea no ha d’acabar en la mateixa posició de dependència que amb el gas natural. En joc està la seua sobirania econòmica”. Entre 2014 i 2020 —assenyala Annermie Turtelboom, membre del tribunal— “el sector de les bateries va rebre almenys 1.700 milions d’euros en subvencions i garanties de préstecs de la Unió Europea, a més de quasi 6.000 milions d’euros en ajudes estatals autoritzades entre 2019 i 2021”.

En el cas de la gigafactoria de bateries de Sagunt, el grup Volkswagen ha rebut prop de 200 milions d’euros d’ajudes públiques (90 milions d’una subvenció directa de l’Estat i la resta de fons europeus). Ford opta al segon PERTE per al vehicle elèctric i connectat després de renunciar als 107 milions d’euros que va obtindre en el primer i als quals va haver de renunciar perquè no li donava temps a electrificar la factoria d’Almussafes abans del 31 de desembre de 2025. Tesla també optarà als fons europeus si finalment segueix avant amb el seu projecte a València.

Suports públics

El Tribunal de Comptes ha constatat que la Comissió Europea “no té una visió general de tots els suports públics que se li donen al sector”, la qual cosa limita la seua capacitat per a garantir una coordinació “adequada” i un suport “específic”. La capacitat de producció de bateries de la Unió Europea s’està desenvolupant ràpidament amb el potencial de créixer de 44 gigawatts hora en 2020 a 1.200 gigawatts hora en 2030. Volkswagen planeja tindre una capacitat de 60 gigawatts hora a Sagunt, i la planta de Tesla a Berlín (que és el model en el qual es fixa València) generarà més de 50 gigawatts hora a l’any quan estiga a ple rendiment.

Sense matèries primeres

El problema està en les matèries primeres. El 87 % del liti no processat ve d’Austràlia; el 80 % del manganés, de Sud-àfrica i Gabon; el 68 % del cobalt no processat, de la República del Congo; i el 40 % del grafit natural no processat, de la Xina. El Tribunal de Comptes titla aquesta dependència de “preocupant”, ja que “alguns dels principals proveïdors de la UE estan associats a índexs baixos de governança i a riscos geopolítics”. El tribunal admet que a Europa hi ha jaciments, però alerta que es poden necessitar de 12 a 16 anys perquè aquests entren en operació.