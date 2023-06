Els venedors del mercat d’horta de Colón a Catalá: “No serà tan fàcil tirar-nos d’ací”

Els llocs d’hortalisses i fruites de temporada del mercat agrícola del Pla del Remei van tornar a oferir ahir, com cada dimarts des del mes de març passat, els seus productes acabats de collir als consumidors. Els venedors ja habituals d’aquest mercat ambulant estaven al corrent de la intenció de la nova alcaldessa, la popular María José Catalá, de liquidar la tira de comptar, tal com va anunciar ja abans de ser triada. “Quan tinguem les delegacions, la tira de comptar s’eliminarà dels mercats i tornarà a Mercavalencia, que és on ha d’estar”, va assegurar ahir María José Catalá. La presència dels agricultors venent producte propi en l’entorn dels mercats municipals “és inadmissible”, va dir. “Són competència deslleial per als venedors que estan pagant taxes” en els mercats.

Una afirmació que Carmen Cardosa, una de les venedores del mercadet d’horta de Colón rebutja. “L’alcaldessa està molt equivocada, no som tira de comptar, nosaltres acostem el producte collit el dia anterior al consumidor, som productors”. “Llevar-nos d’ací no serà tan fàcil”, adverteixen els venedors, que són de l’opinió que, en un mercat, com més llocs hi haja, millor. Revocar la resolució de creació d’aquests mercats comporta una tramitació i els agricultors semblen disposats a plantar-se davant del nou govern municipal. De moment, asseguren, continuaran acudint a vendre les seues tomaques, cogombres i porros de temporada al Pla del Remei i als altres tres barris (Benimaclet, Patraix i Malilla), on també s’han convertit en fixos, una vegada a la setmana, els mercadets d’horta. La tira de comptar, institució foral mil·lenària, és el mercat a l’aire lliure que s’instal·lava a la ciutat i en el qual els agricultors de l’Horta podien vendre directament els seus productes. Quan es van començar a construir els mercats municipals, la tira de comptar va entrar en declivi i, finalment, va acabar en Mercavalencia, el gran mercat majorista de València que proveeix, entre altres, a les botigues de fruita i verdura i als restaurants. La clientela del mercat d’horta de Colón lamentava la decisió d’eliminar aquests mercadets. “Hi vinc tots els dimarts perquè és un producte de gran qualitat, el que es ven ací no té res a veure amb el que trobes en els supermercats”, assegurava Pepa Soler, veïna de la Gran Via, mentre triava un manoll de porros. “Estic totalment en contra que ho lleven, no sé a qui pot molestar”, afegia. “Quan ho veja, m’ho creuré” La majoria dels venedors del mercadet de Colón tenen llocs fixos en els mercats municipals, però insisteixen que prefereixen eixir a vendre als mercats eventuals dels barris perquè els resulta més rendible. “Jo tinc un lloc en el mercat municipal de Jesús, pague les meues taxes i vindre ací em suposa un treball extra, m’he d’alçar a les 5 del matí, vindre amb el gènere i muntar el lloc”. Encara així, vol continuar fent-ho. En el mercat de productes frescos que funciona en el soterrani del Mercat de Colón, els venedors del qual es van mobilitzar contra el mercat ambulant d’agricultors, celebraven ahir l’anunci de Catalá d’eliminar la tira de comptar als carrers de la ciutat, però no acaben de creure que vaja a ser tan immediat. “Quan ho vegem, ens ho creurem”, assegurava ahir la propietària del lloc de fruita i verdura, un dels cinc establiments originals de l’antic Mercat de Colón, restaurat i reconvertit fa dues dècades en un espai terciari dedicat, la major part, a la restauració i la gastronomia.