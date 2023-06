Ens Uneix vol una Diputació de València “estable” i demana la vicepresidència

Ens Uneix va fer ahir un primer pas en el camí cap a la decisió sobre a qui donar suport per a formar govern en la Diputació de València. Es dona la circumstància que, després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M, la institució provincial suma els mateixos vots, 15 en total, en el bloc de dretes de PP i Vox i el d’esquerres de PSPV i Compromís, i és el partit de Jorge Rodríguez, ex del PSPV i expresident de la Diputació, qui té la clau per a decidir cap a quin costat es decanta la balança amb l’únic escó obtingut. El diputat. Ahir es van iniciar les negociacions del grup negociador d’Ens Uneix, format per Natàlia Enguix (actual diputada provincial), Ricard Gallego (cap de gabinet de Rodríguez des de 2011 i de la seua màxima confiança) i Joan Sanchis (va ser el primer diputat del partit) amb el PP i el PSOE.

Una primera presa de contacte que va tindre lloc a Ontinyent, la ciutat on governa Rodríguez i el nucli del partit comarcalista de la Vall d’Albaida. Una localització que demostra per si sola la posició de poder que té el partit de Rodríguez en les negociacions, que s’haurà de deixar seduir pels arguments que més li beneficien per a donar suport a un bloc o a un altre. Segons van comentar fonts del partit a aquest diari, si alguna cosa tindrà pes per a decantar el seu vot final seran les inversions, les infraestructures i els recursos que oferisquen les diferents forces a la comarca de la Vall d’Albaida.

En les dues reunions, Ens Uneix es va erigir com “un partit de govern” que busca “estabilitat per a la Diputació” i continuar amb el projecte que va iniciar Jorge Rodríguez en 2015 i va continuar Toni Gaspar en 2019. Van fer un balanç positiu de totes dues preses de contacte i van avisar que plantejaran la possibilitat de tindre la vicepresidència de l’ens. D’altra banda, en el dia que es va conéixer el recurs de la Fiscalia a l’absolució als implicats pel cas Alqueria (Jorge Rodríguez inclòs), van demanar que tant PP com PSOE es posicionaren contra el recurs i demanaren perdó públicament a Rodríguez “per a restaurar la dignitat que un dia ens van llevar”.

Segons Natàlia Enguix, van traslladar al PP que no formaran part d’un govern amb Vox, i això “no és un impediment”, així que “s’obri una finestra de possibilitats amb el PP”, una cosa que el PP ni va afirmar ni va desmentir i es va limitar a dir que “la llei electoral és la que és” i “encara no hi ha res definit”. Es van citar a continuar les converses dimecres que ve a Ontinyent.

El primer acostament del comité negociador d’Ens Uneix de la vesprada d’ahir va ser amb el Partit Popular. Fins a la capital de la comarca es va traslladar Vicent Mompó, president popular provincial i portaveu de la formació en la Diputació, acompanyat de Carlos Gil, coordinador general del PP a la província de València, i Mercedes Pastor, presidenta Local del PP d’Ontinyent i sotssecretària provincial d’Estudis i Programes PPCV.

Després d’una hora de reunió a porta tancada, el balanç per part del PP va ser “positiu”. Van parlar, segons Mompó, “de la nostra proposta per governar la Diputació i els nostres pobles i de la nostra intenció d’arribar a acords”. Va recordar el president provincial popular que Ens Uneix va recalcar que “les negociacions estan obertes i que volen escoltar les propostes de tots”.

Per la seua banda, Mompó va traslladar a Enguix, Gallego i Sanchis que el PP “som el partit més votat i el canvi que ja ha arribat, i podem ser el partit que, de la seua mà, faça un canvi a la Diputació”. Respecte a la necessitat de tindre el suport de Vox en un hipotètic pacte del PP i Ens Uneix, el president provincial va dir que “la llei electoral és la que és” i que encara “no s’ha concretat res”. “Encara queden unes setmanes perquè es constituïsca el Govern provincial i aquesta és la primera reunió, la setmana que ve ens tornarem a asseure”, va dir.

Després de la primera reunió, va arribar el torn de la comitiva socialista, amb Eloy Hidalgo al capdavant. Després de la cita, que va durar poc més d’una hora, l’exdiputat provincial de Carreteres, Pablo Seguí, membre del comité negociador designat pel president provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, va assenyalar que s’albirava un “horitzó de confiança”.

“Hem posat èmfasi a arribar a un acord per a reeditar una Diputació de progrés, iniciada amb Rodríguez i continuada per Gaspar i volem que seguisca amb Bielsa”. Va admetre que una negociació “mai és fàcil”, però va assenyalar que les sensacions eren bones. “Tenim una responsabilitat, tot el progressisme valencià ens mira i volem fer-ho bé”. Respecte al recurs de la Fiscalia, Seguí va assenyalar que “el respectem, però no el compartim”.