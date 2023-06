Nàquera ratifica la prohibició d’usar la bandera LGTBIQ+, però recorda que pot usar-se en espais públics

L’Ajuntament de Nàquera ha emés, aquest matí, un comunicat davant del renou causat després de conéixer-se el pacte de govern entre VOX i PP per als pròxims quatre anys, en el qual s’especifica que “no es col·locaran banderes LGTBI en balcons i façanes d’instal·lacions municipals” en compliment de la Llei de banderes. Ara, el consistori reitera “la necessitat de seguir el protocol de banderes en els edificis municipals, tal com es compleix en altres institucions”.

“Des de l’equip de govern no s’està prohibint l’ús de les senyes d’identitat del col·lectiu LGTBIQ+ en els diferents espais públics del terme municipal”, diuen, però sí que se seguirà “el protocol de banderes” en els edificis municipals. Tots mantenen la bandera d’Espanya i la de la Comunitat Valenciana, però l’arc de Sant Martí mai ha figurat en un masteler, encara que sí que penjada del balcó municipal o dels finestrals. La Comissió Europea s’ha manifestat a favor de les representacions pacífiques pels drets de les persones a preguntes dels mitjans de comunicació sobre la situació de Nàquera.

De fet, fa només tres anys, i amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia, Bifòbia i la Transfòbia, el consistori va penjar una bandera amb el suport de qui hui dia és el número 2 del PP, Alejandro Ricart, llavors regidor per UPdN, que ha demostrat en diferents espais el seu activisme en pro dels drets LGTBIQ+. La bandera es va sostindre sobre la barana de l’edifici, entre les dues banderes oficials que sí que onegen sobre un masteler.

En el mateix comunicat, l’equip de govern de VOX i PP també indiquen que “fem costat rotundament a tots els veïns de Nàquera, ja que, segons l’article 14 de la Constitució, els espanyols són iguals davant de la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

En aquest sentit, Vox i PP consideren que hi ha hagut “manipulació mediàtica” incentivada “pels partits d’esquerres municipals i autonòmics” per a desestabilitzar el govern format fa només uns dies.

La veritat és que tant PSPV, Compromís com UPdN han creat un front comú pel qual demanen a tots els residents en el municipi que pengen dels seus balcons i façanes les banderes arc de Sant Martí, de manera que es visibilitze el suport a aquest col·lectiu des de les cases particulars, ja que no es farà des de les institucions.

Ni rastre de la violència masclista

Encara que l’equip de govern s’ha expressat per la polèmica amb les banderes en edificis municipals, no ha matisat res sobre el punt número 16 del seu acord pel qual se substituiran “les concentracions de ‘No a la violència masclista’, per ‘No a la violència’, o la condemna a ‘Tota la violència’”, amb què s’anul·la i es nega l’existència de la violència de gènere malgrat que les direccions estatals de tots dos partits han mantingut una discussió pública sobre aquest assumpte, en la qual el PP defensava l’existència d’aquesta violència cap a la dona i condemnava a qui negue l’existència d’aquesta.