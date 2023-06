La sequera i la calor obliguen a reforçar els mitjans aeris enfront dels megaincendis

L’elevada calor i la sequera prolongada auguren un estiu complicat, amb un risc extrem de repetir megaincendis com els de l’any passat. Les prediccions d’Aemet i el temor a una campanya tan dramàtica com la de 2022 han portat la Generalitat a reforçar especialment la vigilància aèria. L’objectiu és tractar d’evitar els anomenats focs de sisena generació, amb un terrible poder de devastació en combinar l’increment de la massa forestal per l’abandó agrícola i l’absència d’humitat en el sòl. Les unitats helitransportades del Servei de Bombers Forestals comptarà amb sis helicòpters, duplicant així els recursos disponibles fins ara.

L’escenari que es presenta per davant no és molt diferent del de l’any passat, any en què es van perdre més de 30.000 hectàrees pastura de les flames. Llavors, com ara, es va arribar a l’estació estival amb la vegetació estressada, un combustible fi molt desenvolupat i disponible per a cremar-se. Les tempestes seques, amb gran quantitat de llamps i la simultaneïtat dels focs, va obligar a establir prioritats estratègiques. Entre els dies 13 i 27 d’agost es van produir 45 incendis, tres dels quals van ser els de més envergadura: Bejís, Vall d’Ebo i Costur.

“Hem patit una falta de pluges molt gran i això fa que hàgem d’extremar les mesures” per a evitar desastres naturals com el més recent de Villanueva de Viver. Així ho explicava, aquest dimarts, José María Ángel, secretari autonòmic d’Emergències. La campanya d’enguany preveu un operatiu diari de més de 600 professionals dedicats a la prevenció i l’extinció, amb mitjans del Ministeri per a la Transició Ecològica. A més, s’incrementaran les mesures dissuasives entre la població.

El dispositiu està format per personal tècnic expert en la matèria i pel Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, que inclou 40 autobombes, 9 avions i 9 helicòpters. El Kamov, un recurs aeri de gran capacitat i eficàcia, estarà actiu fins al 16 d’octubre.

Vols amb aigua i retardant

Es preveuen vols de reconeixement de tres mitjans aeris de la Generalitat, per a rutes de vigilància preventiva, carregats amb aigua i retardant. S’han establit set rutes per les tres províncies, especialment en aquells territoris de risc.

Des d’Emergències s’apel·la, a més, a la participació de la societat civil. “Si veuen fum o foc, que telefonen al 112 per a donar-hi una resposta immediata i evitar un gran incendi”, incidia el secretari autonòmic. “Encara que són molts els mitjans humans i materials que es mobilitzen per a defensar la muntanya i els espais naturals, cal ser conscient de la importància de la col·laboració ciutadana”, remarcava.

El Servei de Prevenció d’Incendis de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica mobilitzarà personal tècnic forestal, agents mediambientals, en els observatoris fixos, unitats de prevenció, a més de les centrals de prevenció d’incendis i un equip de suport.

A aquest dispositiu se sumaran els efectius dels consorcis provincials de bombers i els municipals de les capitals de província, a més de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que mantindran les dotacions als parcs. Si la previsió meteorològica ho requereix, es reforçaran els torns de vigilància.