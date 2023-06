Vox manté Llanos Massó a les Corts i reforça la seua candidatura per a presidir el Parlament

Vox manté la incògnita sobre qui ocuparà la Presidència de les Corts en la sessió constitutiva de la nova legislatura que se celebrarà dilluns que ve, una decisió que condicionarà els nomenaments que facen el PP i el PSPV en aquest òrgan rector del Parlament valencià, ja que ha d’haver-hi paritat. La ultradreta i el PP han congelat els nomenaments del pròxim Consell, del qual només se sap que Carlos Mazón serà president i el torero Vicente Barrera, vicepresident primer i conseller de Cultura, i tampoc donen pistes sobre qui dirigirà la cambra.

Abans de l’última reunió de la Junta de Síndiques de la legislatura, la portaveu de Vox, Ana Vega, ha afirmat que encara no s’ha decidit el nom del diputat o la diputada del seu partit que ocuparà la Presidència de les Corts, gràcies al pacte de govern signat amb el PP.

“Serà sorpresa”, ha assenyalat l’encara síndica de Vox, que, a preguntes dels mitjans de comunicació sobre si fins a la sessió constitutiva de dilluns no es coneixerà qui ocuparà la Presidència del Parlament valencià, ha assenyalat: “Doncs probablement”.

En aquesta conjuntura de secretisme, els moviments entre bastidors cobren importància. La líder de Vox a Castelló i diputada la legislatura passada, Llanos Massó, ha estat en totes les travesses per a presidir les Corts. Algunes veus en Vox no la descartaven tampoc com a síndica. Per això, la seua inclusió com a número dos en la llista al Congrés per aquesta província va descol·locar a molts.

No obstant això, aquest dimarts, la seua candidatura va tornar a cobrar força, ja que Vox no la va incloure entre els diputats electes que renuncien a la seua acta autonòmica per a posar rumb al Congrés. És el cas de Carlos Flores i David García, números u per València i Alacant el passat 28M, que seran substituïts per Joaquín María Alés Estrella i José Muñoz Salvador, respectivament. Massó es queda a les Corts, a falta de conéixer si assumeix algun càrrec.

La decisió de Vox afecta PP i PSPV. Si l’extrema dreta opta per una dona per a presidir les Corts, la vicepresidència primera i la secretaria primera, que li correspon nomenar el PP, haurien de ser homes, i la vicepresidència i secretaria segona, en mans dels socialistes, haurien de ser dones. Si la presidència és per a un home, el PP hauria de nomenar dues dones i el PSPV, dos homes.

Segueix el xoc PSPV-Compromís per la Mesa

La síndica dels del puny i la rosa, Carmen Martínez, ha assenyalat que l’executiva nacional decidirà els noms dels seus representants en la Mesa de les Corts, però estan “a expenses” de saber qui la presidirà per a poder decidir-ho. En paral·lel a això, socialistes i Compromís van continuar creuant-se retrets sobre els dos llocs de la Mesa que li corresponen al PSPV i que els valencianistes reclamen compartir.

Martínez va insistir que totes dues forces tenien “un pacte de govern” i no un “d’oposició”, per la qual cosa va reafirmar que el PSPV “té dret a dos llocs en la mesa, com marca el reglament, i això és el que creuen que passarà”. El portaveu adjunt de Compromís, Carles Esteve, va considerar que aquesta cessió és “una qüestió de democràcia bàsica” i va considerar que “serà difícil d’explicar”, si no ocorre així, per qüestions “alienes a la democràcia”.

PP i Vox xoquen de nou pel que fa a igualtat

Tampoc va haver-hi avanços entre PP i Vox sobre la polèmica entorn de l’existència de la violència masclista, que neguen els ultres i que no apareix en el pacte signat per Carlos Mazón. Vega va afirmar que coincideix amb el president nacional del seu partit, Santiago Abascal, que el gènere és “un terme ideològic”, mentre que el PPCV va reivindicar que el seu programa electoral inclou “dotzenes de mesures dedicades exclusivament a combatre la violència de gènere”.

Ana Vega es va remetre en tot moment a Abascal, i, preguntada sobre què passarà amb les oficines de violència de gènere que depenen de la Conselleria de Justícia, cartera que dirigirà el seu partit, va rebutjar parlar de “futuribles”.

Per la seua banda, el portaveu adjunt del PP i un dels negociadors de l’acord amb Vox, Miguel Barrachina, va insistir que el seu partit està “enormement preocupat per la violència de gènere” i “compromés” en la lluita contra ella, especialment a la C. Valenciana, on, en l’últim any, 24.000 dones han patit aquesta violència.

Sobre el terme violència intrafamiliar, va destacar que és el terme que va utilitzar Pedro Sánchez quan en 2015 va signar un acord de progrés amb Albert Rivera, i va insistir que el PP està “absolutament en contra de tota mena de violències”, una cosa que “acrediten” els seus fets i que no poden dir el mateix PSOE i Compromís.