Així serà la futura Sala Sorolla del Museu de Belles Arts

La Sala Sorolla al Museu de Belles Arts de València (MuBAV) serà una realitat el mes de desembre. Serà el colofó a l'Any Sorolla al museu, una de les institucions que més activitats ha anunciat per la celebració del centenari de la mort del pintor valencià, que va morir l'agost de 1923. Així ho ha confirmat el director de la pinacoteca del carrer Sant Pius V, Pablo González Tornel, a Levante-EMV.

La gran pregunta és com quedarà configurada aquesta estança. La intenció del museu és que ocupe la sala més extensa de l'edifici Pérez Castiel del museu i que actualment està ocupada per pintures de Pinazo i Muñoz Degraín «que es reubicaran en el seu moment». De fet, divendres està previst que el museu presente l'anomenada Sala Muñoz Degraín. A més de pel volum de peces que albergaria -45 que ja posseeix el MuBAV més set de la Col·lecció Lladró, adquirida per la Generalitat-, la sala dedicada exclusivament a Sorolla -subratlla González Tornel- ha de ser de les més extenses a causa del llenç que hi dominarà: Jo soc el pa de la vida, una immensa peça de 5,5 x 4 metres, de temàtica religiosa, en la qual es pot veure Jesucrist sobre una barca de vela llatina com la utilitzada pels pescadors valencians, tripulada per tres deixebles, des d'on es dirigeix a la multitud que l'escolta des de la vora. Sorolla va emprar com a models els pescadors i les pescadores de la platja de la Malva-rosa, enaltint-los i convertint-los en personatges d'una escena bíblica. El pintor ordena l'escena principal amb un ritme diagonal ascendent cap a l'esquerra el punt culminant del qual és la imatge de Jesús de perfil, modulant els braços al ritme de les seues paraules. La tela, pintada en 1896, va ser creada per encàrrec del polític i viticultor xilé Rafael Errázuriz Urmeneta per a la seua acabada d'inaugurar casa-palau de Valparaíso a Xile. La sala compta amb 246 metres quadrats.

Una vegada decidit l'espai en el qual mostrar tota la producció que el museu té de Sorolla, falta decidir com s'exhibiran aquestes peces. «A partir de l'adquisició de la Col·lecció Lladró, tenim prou fons per a dedicar una sala a Sorolla», hi afig González Tornel. «Organitzarem la producció d'una manera fàcil d'entendre per a crear blocs de continguts a partir d'aquesta imatge emblemàtica» que és Jo soc el pa de la vida, explica el director de la pinacoteca.

En aquest sentit, confirma que la sala comptarà amb dos blocs diferenciats. D'una banda, es podran contemplar les obres de l'etapa de formació del pintor i, de l'altra, aquelles que responen a gèneres com el retrat, el paisatge o la pintura costumista. Quant als anys de formació, González Tornel avança que s'exposaran sobretot acadèmies de nus, primeres natures mortes o retrats d'època romana.

La sala aprofundirà també en els gèneres que va conrear el pintor de la llum com el retrat, el paisatge o la pintura costumista. Sens dubte, tres aspectes en els quals Sorolla va ser un autèntic mestre. Els retrats, tant els que va fer per gust propi com per encàrrec, formen un important gruix en la producció de Sorolla. El museu exhibirà els retrats que Sorolla va fer de la seua família -els seus sogres, els seus fills o la seua dona Clotilde, gran musa del seu art-, així com aquells que van ser més per encàrrec. S'exposaran els retrats d'Isabel Bru, Lucrecia Arana o el fill de Marià Benlliure.

Els paisatges, sobretot de platja, són els més representatius del catàleg sorollesc. La peça més significativa d'aquest apartat és Figures de casaques jugant al jardí (1900). En una atmosfera de radiant felicitat, Sorolla trasllada al llenç un ambient del segle XVIII carregat de sensualitat i erotisme, en el qual homes i dones juguen davant d'una font. Després d'aquest intranscendent i secundari argument, el paisatge tardorenc esdevé el protagonista d'una composició animada per les fulles caduques dels arbres daurats pel sol i les estàtues classicistes d'evocadores nostàlgies. En aquest apartat no faltaran les seues estampes marines i de muntanya, així com altres de «paisatges més íntims», segons González Tornel, com ara cuines d'hortes o patis de convents. És en aquest apartat en el qual, presumiblement, el MuBAV situarà el monumental Jo soc el pa de la vida per les seues referències paisatgístiques a l'Albufera.

Per a acabar el recorregut, el visitant podrà contemplar les pintures costumistes de Sorolla, que cristal·litzen en llenços com la reconeguda Gropa valenciana (1906) o Llauradora valenciana. «Sorolla té una visió del costumisme molt sofisticada», diu González Tornel, ja que els personatges no van vestits de l'horta, sinó «amb vestits de gala i les millors sedes».

Amb aquesta posada en escena, la intenció del museu és mostrar l'inventari públic valencià entorn de Sorolla, encara que s'esperen «sorpreses», diu González Tornel sense voler fer spoilers.

I tant d'esforç no és per a quedar en una cosa temporal. L'Any Sorolla al museu continuarà el seu recorregut en el temps, ja que la sala del pintor ho serà de manera permanent, més enllà dels vaivens en els despatxos públics.