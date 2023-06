Caballero assumeix Platges i Medi Ambient; Llobet, Turisme i Mercats, i Carbonell, Domini Públic

Per a atendre les necessitats municipals més immediates i impulsar les polítiques del govern municipal, així com per a agilitar els procediments administratius, la Junta de Govern Local aprovarà demà la delegació de les facultats resolutòries, de manera provisional, en els regidors M. José Ferrer San Segundo, Julia Climent, Juan Giner, Juan Carlos Caballero, Paula Llobet, Santiago Ballester i Jesús Carbonell.

Així ho ha informat l'equip de govern del PP en una nota de premsa difosa a final del matí. Una de les primeres mesures de l'actual equip de govern municipal "per a avançar en l'eficàcia i eficiència de l'administració que s'adoptarà en la primera Junta de Govern Local serà la delegació en els regidors i les regidores designats per la Resolució d'Alcaldia núm. 4, de data 18 de juny de 2023, de les facultats resolutòries". Així queda el repartiment provisional de regidories En el cas de la regidora María José Ferrer San Segundo, primera tinenta d'alcalde, se li delega Hisenda i Participació; en el cas de Julia Climent, se li delega Recursos Humans, Recursos Tècnics, Contractació i Procediment Sancionador; a Juan Giner se li delega Urbanisme i Activitats; a Juan Carlos Caballero se li delega Medi Ambient, Platges, Aigües, Cementeris, Sanitat i Comunicació; a Paula Llobet se li delega Turisme, Mercats, Patrimoni Municipal i Procediment Sancionador; a Santiago Ballester la delegació en relació amb les activitats festives programades a la ciutat, així com Educació, Cultura, Benestar Social, Persones Majors, Joventut i Esports, i a Jesús Carbonell se li delega Mobilitat, Ocupació de Domini Públic i Policia Local. A més, a aquests mateixos regidors se'ls deleguen les competències en contractació que marca la legislació vigent, les autoritzacions i llicències, així com la gestió del pressupost dels serveis assignats.