Els hostalers analitzen la sentència de la ZAS i no descarten recórrer-la

Les associacions d'hostalers estan analitzant la sentència que ordena a l'Ajuntament de València implantar la Zona Acústicament Saturada (ZAS) a la plaça d'Hondures i els carrers adjacents. Encara no han expressat amb claredat què faran, però fonts de Fotur, la Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana, no descarten recórrer aquesta decisió judicial, mentre que l'Associació d'Hostalers d'Hondures està estudiant la decisió judicial per a prendre decisions. Així, les fonts consultades assenyalen que els serveis jurídics de Fotur estan analitzant la sentència, que qualifiquen de "decepció" per als interessos del sector de la indústria de l'oci i la restauració, motiu pel qual no "és descartable" que decidisquen recórrer-la. "Convocarem una reunió urgent -afirmen fonts de Fotur- amb totes les associacions de la federació per a explicar la sentència i decidir quines accions es prenen", però encara no hem tingut temps per a consensuar una opinió definitiva, ja que la decisió judicial es va conéixer ahir mateix. Probablement serà en l'assemblea de Fotur on es prendrà la postura que tindrà aquest col·lectiu en un sentit o un altre.

Els hostalers són contraris a instal·lar més ZAS a la ciutat Mentrestant, l'Associació d'Hostalers d'Hondures ja ha posat en mans dels serveis jurídics aquest assumpte i està analitzant quines accions prendre. Per la seua banda, la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (Hostaleria València) ja advocava dilluns passat en un comunicat públic perquè el nou equip de govern presidit per María José Catalá cree la figura de l'Alcalde Nit com a figura que medie en els conflictes entre veïns i hostalers. En aquest sentit, anunciaven que la posada en marxa d'aquesta figura "permetria poder superar el model de ZAS de la ciutat i abordar unes altres mesures preventives en les zones d'oci de la ciutat mitjançant diferents iniciatives de col·laboració publicoprivada com a mediadors socials (inclusió en la futura ordenança de convivència), campanyes de sensibilització i conscienciació personalitzades per zones d'oci, entre altres". En general, totes les federacions i associacions d'hostalers són contràries a la implantació de ZAS perquè suposen aplicar mesures molt restrictives als bars, els restaurants i els locals d'oci, quant a horaris i ubicació de terrasses, entre altres aspectes.