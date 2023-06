Fernando Roig presenta la planta de Pamesa lliure d'emissions per a "canviar el món"

El president de Pamesa, Fernando Roig, ha presentat aquest matí la primera planta que produeix lliure d'emissions de carboni en el món, una tecnologia que "ha de canviar el món" i de la qual ha confessat que és "un enamorat".

"L'hidrogen és independent, no has de dependre de ningú", ha assegurat en roda de premsa, en el que ell considera que és un dia "històric". "No produeix CO₂ i el cost energètic és molt competitiu", ha indicat.

Roig ha explicat que, entre el final del 2023 i el 2024, Pamesa pensa invertir 250 milions d'euros per a canviar el gas per hidrogen en tots els seus processos. La primera planta en funcionament és un atomitzador.

El Grup Pamesa s'ha convertit en la primera empresa a escala mundial a utilitzar un combustible a base d'hidrogen per a reemplaçar el gas natural en el seu procés productiu de taulells en associació amb eCombustible Energy. Un projecte que ha portat la companyia castellonenca a plantejar-se ara implementar aquest combustible en totes les seues operacions per a estar "completament lliure d'emissions de carboni".

Més eficiència

La innovació està basada en un procés d'electròlisi millorat amb una eficiència en la seua producció significativament major respecte a qualsevol altra tecnologia d'electròlisi. Pamesa presenta aquest dijous públicament la iniciativa, detallant el funcionament de la instal·lació del grup empresarial que lidera Fernando Roig i que ha substituït el gas natural pel combustible esmentat.

I és que, als avantatges descrits, segons van avançar des de la companyia, se suma que l'energia es genera en equips instal·lats en les mateixes plantes dels centres de producció de Pamesa, per la qual cosa no necessita cap tipus de transport o distribució, la qual cosa també redueix les emissions contaminants.