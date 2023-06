Manises remunerarà la carrera professional del personal de l'hospital

El Departament de Salut de Manises i els representants dels treballadors en el Comité d'Empresa format per CSIF, CCOO, SATSE, UGT i SAE han signat un acord que millora les condicions laborals dels professionals d'aquesta àrea sanitària.

Aquest acord assolit preveu la implementació del complement retributiu de carrera i desenvolupament professional que aplicarà a tot el personal laboral de l'Àrea de Salut. Aquest complement salarial té com a objectiu “reconéixer, valorar i premiar l'esforç, la implicació i altres mèrits que cada persona treballadora aporta al Departament de Salut, en benefici últim de la cura de la salut de les persones”, assenyalen des de l'Hospital de Manises.

Aquesta important mesura entrarà en vigor aquest mes de juny, segons els pactes entre les parts.

Increment salarial

Amb aquest acord, que aplicarà als professionals que els corresponga des d'aquest mateix mes de juny, queda patent el compromís que la companyia va adquirir el 7 d'abril de 2022 amb el Pacte d'empresa, que va suposar un increment salarial d'un 6 % per a l'any 2022 i pujades vinculades a l'IPC per als anys 2023 i 2024, un increment dels imports del preu de guàrdies i doblatges, així com l'augment dels dies de lliure disposició, entre altres mesures.

Aquest acord és de nou el resultat d'un diàleg constructiu i compromés entre totes les parts implicades, al qual se suma la bona disposició i el treball dels equips implicats per a tancar aquest “complex” assumpte i de “rellevant abast laboral i professional”, tal com el qualifiquen des de l'hospital maniser.

Des de la Direcció, volen mostrar la seua satisfacció, ja que entre les seues línies estratègiques destaquen com a prioritat la qualitat, la formació, la carrera i el desenvolupament professional dels treballadors.

“La signatura d'aquest acord demostra que en aquest Departament de salut es busca cuidar les persones que en formen part, siguen pacients o professionals. Volem que els nostres professionals estiguen orgullosos de treballar ací, oferint un servei i tracte de qualitat als nostres pacients”, han indicat des del Departament de Salut de Manises.

Els responsables del Departament proporcionaran informació als treballadors per a conéixer els detalls d'aquest complement, com sol·licitar-lo, preguntes freqüents, terminis i data d'abonament, entre altres possibles qüestions.