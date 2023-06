Un metrobus es parteix per la meitat després de xocar contra un arbre a la CV-365

Un metrobus s'ha partit per la meitat després de col·lidir contra un arbre a la CV-365, a Terramelar, al quilòmetre 0,832 de la carretera CV-365. L'accident ha tingut lloc en un dels punts negres del trànsit a València després que el vehicle circulara per la corba, en teoria, a massa velocitat, segons han informat alguns testimonis de la zona.

De moment es desconeix si el vehicle estava ple en el moment de descarrilar de la carretera i xocar contra l'arbre. Així que no es pot confirmar si hi ha danys humans. Operaris de manteniment de carreteres i una grua es dirigeixen a Terramelar per a retirar el vehicle després d'un succés que no ha generat grans retencions.

La CV-365 és una de les més concorregudes en les hores punta del dia, especialment al migdia, quan no es produeixen grans retencions o, conseqüentment, circulació lenta malgrat l'elevada concentració de cotxes.