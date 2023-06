Així serà el primer curs sencer de Baraja

El calendari de la Lliga per a la temporada 2023/24 ja ha vist la llum. El València ja sap, per tant, quin serà l’esdevindre del campionat i contra quins equips haurà de jugar en determinades dates clau. Serà la primera vegada que Rubén Baraja comence un curs al comandament de l’equip després d’assumir-ne les regnes el mes de febrer passat per a evitar el descens de l’equip que va convertir-lo en llegenda.

El divendres 11 d’agost serà el dia que comence la primera jornada. Per a totes dues categories, tant Primera com Segona Divisió. La temporada finalitzarà el diumenge 26 de maig de 2024, en el cas de la primera categoria, i el diumenge 2 juny de 2024, en la segona categoria. El play-off d’ascens a Primera Divisió tindrà lloc entre el 9 i el 23 de juny de 2024.

El València obrirà la Lliga lluny de Mestalla, concretament al Ramón Sánchez Pizjuán, contra el Sevilla de Mendilibar. Una prova de foc per a l’estrena lliguera. El primer partit a Mestalla serà una setmana més tard contra un Las Palmas, acabat d’ascendir. L’equip blanc-i-negre no s’enfronta als canaris des de 2018, abans del seu descens. L’últim precedent en el feu valencianista es va resoldre amb un contundent 4-0.

Final de lliga perillós

El primer objectiu per al València no és un altre que el d’evitar que ocórrega el mateix que aquesta última temporada, en la qual l’equip de Mestalla ha tingut opcions reals de descens fins a l’última jornada. I, amb aquest precedent encara en el record, és inevitable donar una ullada a les últimes jornades del curs que arranca a l’agost per a conéixer la dificultat del calendari. Sobretot, per a saber contra quins equips el València es jugarà la vida en cas que la nova temporada tinga el mateix rumb que l’anterior. La millor notícia és que, de les últimes cinc dates, tres seran a Mestalla: Alabés, Rayo Vallecano i Girona. La pitjor notícia és que les tres últimes eixides de l’equip són d’autèntic vertigen: Camp Nou (Barça), Reale Arena (Reial Societat) i Balaídos (Celta).

Una altra data marcada en roig en el calendari per al valencianisme són les Falles. Les setmanes de març són festives a la ciutat però la competició de Liga, per descomptat, no para. El sorteig del calendari ha oferit un gran partit per a la setmana del 17 de març: el València visitarà la Ceràmica per a disputar un derbi faller. La data concreta encara es desconeix, però serà o el 17 o 18 de març (dies d’ofrena) o el dia 19 (dia de la cremà).

La patronal va assenyalar que hi haurà cinc finestres per a partits FIFA: del 4 al 12 de setembre, del 9 al 17 d’octubre i del 13 al 21 de novembre en aquest 2023; i ja l’any 2024, seran del 18 al 26 de març i del 3 a l’11 de juny. “La parada de Nadal tindrà lloc del divendres 22 de desembre al dilluns 1 de gener, tots dos inclusivament, i la competició es reprendrà el dimarts 2 de gener, respectant així els acords en el conveni col·lectiu entre LaLiga i AFE”, explica LaLiga.