Catalá presenta un pla de xoc per a posar fi a les cues del padró a València

La nova alcaldessa de València, María José Catalá, s’ha proposat posar fi a les cues del padró a la ciutat. Després de la seua primera junta de Govern Local, la popular acaba d’anunciar un pla de xoc integral per a reduir dràsticament els problemes amb els quals es troben els qui necessiten empadronar-se o modificar el seu domicili.

Catalá ha anunciat que des de dilluns es podrà, tal com es va comprometre en campanya, tramitar l’empadronament en les juntes de districte de Patraix i Exposició, i ha posat el focus a intentar reduir al màxim les cues als carrers Arquebisbe Mayoral i Periodista Azzati. L’alcaldessa ha volgut deixar ben clar que lluny d’“amagar les cues, posem una zona d’espera refrigerada i còmoda perquè no hi haja gent esperant al carrer” i ha avançat que l’Ajuntament destinarà deu treballadors més a atendre aquestes funcions de registre en el padró.

A més d’aquest assumpte, la nova alcaldessa s’ha compromés a destinar 140.000 euros més a millorar la neteja de la ciutat. Pretén duplicar, de manera immediata, la freqüència d’aigualeig i escombratge dels carrers. Com a exemple, Catalá ha anunciat que reforçarà un 14% el personal disponible per a afrontar els reptes de neteja de la nit de Sant Joan.