Critiquen la “lleugeresa” amb què Costes descarta els dics exempts a Almardà

L’Associació Veïnal Almardà Viva ha sigut l’última a valorar la declaració d’impacte ambiental (DIA) entorn del projecte de regeneració de les platges d’Almardà i Canet d’en Berenguer. El seu president, Carlos Sabater, reconeix que aquest “pas avant” és “positiu” i també es mostra optimista amb l’avanç mitjà previst en la línia de platja, així com amb el seguiment dels efectes de l’obra per part de Costes durant 5 anys. A aquestes tasques de vigilància, el col·lectiu veïnal reclama que s’hi sume l’Ajuntament de Sagunt “de manera independent”.

Però des d’Almardà Viva també s’assenyalen alguns punts de discrepància, com la “lleugeresa” amb la qual el Ministeri per a la Transició Ecològica “descarta la construcció de dics exempts”, postura que justifica amb “una sola frase, sense massa base científica, com és ‘hui dia —aquestes estructures— tenen més inconvenients mediambientals que beneficis’”.

DIA de l’arena de Cullera

A més de recordar que la procedència dels 1,1 milions de metres cúbics d’arena que es planegen transvasar a les platges del nord encara està pendent de la DIA del depòsit de Cullera, Sabater lamenta que Costes descarte també l’al·legació municipal sobre la posada en valor del cordó dunar amb actuacions de millora com la construcció de sengles toves. Justifica el Ministeri que aquesta actuació hauria de recollir-se en un projecte independent. Sobre aquesta qüestió, el col·lectiu lamenta que la regeneració d’aquests elements es limite al nord de la gola de Quartell i no incloga Corint.

Un altre punt que ofereix dubtes per a Almardà Viva, en coincidència amb l’altra associació de veïns del nucli costaner, són els 75.000 metres cúbics de graves que es preveuen retirar de les platges del nord de Sagunt. I és que Sabater planteja el dubte si aquesta quantitat és addicional a la que ja es va emportar Costes amb motiu de la construcció dels espigons a Almenara, o si, simplement, no té en compte que aquest material ja es va traslladar cap al nord.