Europa destinarà 27,9 milions a implantar l’ample europeu de Castelló a Vandellós

Un total de 107 projectes d’infraestructures de transport rebran finançament per valor de 6.200 milions d’euros en subvencions de la Unió Europea procedents del mecanisme Connectar Europa (MCE), l’instrument europeu per a la inversió estratègica en infraestructures de transport. De tots aquests projectes, 11 són espanyols, i rebran 247 milions. I, entre aquests, hi ha el corredor mediterrani, que rebrà finançament per a diversos projectes.

En l’àmbit del transport ferroviari, han sigut seleccionats els projectes per a la implantació de l’ample estàndard o europeu en el tram ferroviari entre Castelló i Vandellós, la ròtula central del corredor mediterrani i el tram oblidat durant anys, que rebrà 27,9 milions d’euros per a treballs d’electrificació. També rebrà finançament europeu el projecte de construcció de la plataforma de via per a una línia ferroviària d’alta velocitat del País Basc en el tram Atxondo-Abadiño (22 milions).

Quant a les vies navegables interiors, hi destaquen el projecte de modernització de la terminal marítima de Saragossa (Aragó), per a optimitzar el transport intermodal i transfronterer entre Espanya i França (1,8 milions), així com la construcció d’una zona d’estacionament segur per a camions en el tram Múrcia-Almeria del corredor mediterrani, que rebrà 4,9 milions. Quant a les rutes marítimes, la Comissió Europea ha seleccionat un projecte d’electrificació del port d’Algesires (6,7 milions) i la construcció d’una plataforma intermodal per a vaixells de transport rodat en el port de Huelva (7,3 milions).

Més del 80 % del finançament donarà suport a projectes que oferisquen una xarxa més eficient, ecològica i intel·ligent de ferrocarrils, vies navegables interiors i rutes marítimes al llarg de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). A més, els projectes reforçaran els corredors solidaris UE-Ucraïna, creats per a facilitar les exportacions i importacions d’Ucraïna.

Els 107 projectes han sigut seleccionats d’un total de 353 presentats en 2022. El finançament de la UE adoptarà la forma de subvencions, que s’utilitzaran per a cofinançar els costos totals del projecte. Des de la Comissió Europea, assenyalen que hi ha més oportunitats de finançament disponibles en el marc del MCE Transport, amb la convocatòria de mobilitat militar de 2023, actualment oberta fins al 21 de setembre de 2023, i les convocatòries del mecanisme per a la Infraestructura per als Combustibles Alternatius, fins al 7 de novembre de 2023. Les pròximes convocatòries de propostes del MCE Transport es posaran en marxa a finals de setembre de 2023.