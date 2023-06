Una llengua de foc atmosfèrica aterra a València

L’oratge patirà a València, aquest divendres, dissabte i diumenge, una onada de calor. La Conselleria de Sanitat ha establit, per a aquest divendres, nivell de risc alt (roig) per calor en municipis de les comarques valencianes de la Ribera Alta i la Costera, dins del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures a la Comunitat Valenciana.

Però, segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els dies més càlids a la Comunitat Valenciana es registraran entre diumenge i dimarts, amb temperatures significativament altes en l’interior, on s’arribaran a registrar 40 °C en zones baixes del prelitoral de València. Des d’Aemet també asseguren que continuaran bufant brises en el litoral, on les temperatures rondaran els 30 °C al llarg del dia de hui i aquest dissabte, i entre els 32 i 33 °C diumenge i dilluns, però amb sensació de xafogor per la humitat.

De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat temperatures de 40 graus en zones baixes del prelitoral de València entre el diumenge i el dimarts, període en el qual també hi haurà temperatures significativament altes a l’interior de la Comunitat Valenciana.

L’alerta per onada de calor

Els municipis en alerta roja de la Ribera Alta són Antella, Carcaixent, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, l’Énova, la Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet i Senyera. A la Costera són Barxeta, el Genovés i Llocnou d’en Fenollet.

A més, hi ha risc mitjà per calor (alerta taronja) en municipis de les comarques alacantines del Comtat i la Marina Alta, i en les valencianes del Camp de Túria, la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Safor, la Serrania i la Vall d’Albaida.

Al Comtat, el municipi afectat és l’Orxa, i a la Marina Alta, Beniarbeig, Dénia, l’Atzúbia, Pego i Sanet i Negrals.

Llistat de municipis valencians

• El Camp de Túria: Loriguilla i Vilamarxant.

• La Vall de Cofrents-Aiora: Cofrentes i Cortes de Pallás.

• La Canal de Navarrés: Millares, Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés i Quesa.

• La Costera: Canals, Cerdà, Estubeny, l’Alcúdia de Crespins, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés i Xàtiva.

• La Foia de Bunyol: Alborache, Macastre, Yátova i Dos Aguas.

• La Ribera Alta: Alberic, Alzira, Benimodo, Benimuslem, Carlet, Catadau, Guadassuar, l’Alcúdia, Massalavés, Tous, Turís, Montroi, Real, Cotes, Sellent i Sumacàrcer.

• La Safor: Ador, Oliva, Palma de Gandía, Potries, Simat de la Valldigna i Vilallonga.

• La Serrania: Bugarra, Calles, Chelva, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Losa del Obispo, Pedralba i Sot de Chera.

• La Vall d’Albaida: Aielo de Rugat, Beniatjar, Benicolet, Castelló de Rugat, Montitxelvo, Otos, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Terrateig, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Benigànim, Benissuera, Bufali, Carrícola, el Palomar, Guadasséquies, l’Olleria, la Pobla del Duc, Llutxent, Montaverner, Ontinyent, Quatretonda i Sempere.

Oratge el cap de setmana

La predicció de l’oratge a València per a aquest dissabte, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, mostra un cel poc nuvolós o ras i unes temperatures mínimes que no canviaran, però començarà l’ascens de les màximes, mentre que el vent bufarà variable fluix, amb brises a la vesprada i augments ocasionals d’intensitat en el litoral central.

L’oratge a València aquest diumenge, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, tindrà el cel poc nuvolós o ras a la Comunitat Valenciana, encara que, a la vesprada, en l’interior de Castelló hi haurà nuvolositat i es poden produir ruixats, ocasionalment acompanyats de tempesta.

Les temperatures mínimes pujaran de manera lleugera i les màximes experimentaran un ascens generalitzat, amb valors “significativament alts” a la província de València, i el vent bufarà variable fluix, amb brises en les hores centrals del dia i augments ocasionals d’intensitat en el litoral central.