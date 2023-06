El PP de Mazón també desautoritza el veto a la bandera LGTBI a Nàquera

Igual que Génova, la direcció nacional del Partit Popular, ha desautoritzat la decisió del PP local de Nàquera de prohibir la col·locació de banderes LGTBI en edificis municipals com l’ajuntament, segons consta en el seu pacte amb Vox, la direcció autonòmica popular també rebutja aquesta mesura que ha creat una gran polèmica i que ha arribat fins i tot fins a la Unió Europea.

Tal com va avançar Levante-EMV, el pacte de govern signat entre tots dos partits assenyala que, “en compliment de la llei de banderes”, no col·locarà les LGTBI “en balcons i façanes d’instal·lacions municipals” i substituirà les concentracions de “No a la violència masclista” per “No a la violència” o “Condemnem tota violència”.

El secretari de Diversitat del PPCV, Stephane Soriano, assegura que el president del partit, Carlos Mazón, “sempre ha demostrat el seu compromís amb la diversitat”. El també regidor popular a l’Ajuntament de Benaguasil ha afegit que “hem creat una mesa de diversitat d’àmbit regional i treballem també propostes del programa electoral amb col·lectius que saben perfectament les nostres idees”.

“La meua opinió és coneguda des de sempre. M’agrada la llibertat i la diversitat de les persones i crec que són la base de tot en la vida. És en el que treballe com a regidor a Benaguasil i també des que vaig assumir l’Àrea de Diversitat del PPCV”, assegura Soriano, en contraposició a la mesura aprovada pel Govern de Vox i PP de Nàquera.

L’encarregat de l’Àrea de Diversitat en l’executiva de Mazón recorda que “fa molts anys que el PP va posar en marxa la Llei d’unions de fet, que va ser precursora de moltes coses que van vindre després”.

Precisament aquest divendres, el regidor ha publicat un tuit en el qual exposa que “la diversitat i la igualtat tenen tants colors com persones. L’important en la vida és ser felices i lliures, estimant a qui es vulga i de la manera que cada un/a vulga. Feliç divendres”. El tuit va acompanyat de la seua imatge sobre un pas de zebra arc de Sant Martí.

Les declaracions del regidor i membre del PP autonòmic arriben un dia després que el portaveu de campanya i sotssecretari de Cultura i Societat Oberta del PP, Borja Sémper, afirmara que el seu partit creu “en la llibertat de posar banderes” arc de Sant Martí sense cap restricció. Així mateix, sobre les concentracions contra la violència masclista, va ressaltar que no només no cal “prohibir-les”, sinó que cal “promoure-les”.

No obstant això, sembla que els companys de partit de Soriano i Sémper a Nàquera no pensen el mateix en avalar el document de govern amb Vox, seguint les tesis del partit de la ultradreta.

El PSPV porta la polèmica a Europa

Així mateix, els socialistes europeus han enviat una pregunta prioritària a la Comissió Europea perquè s’expresse sobre la prohibició de banderes arc de Sant Martí en els edificis públics de Nàquera després de l’acord entre Vox i el PP, així com l’eliminació del terme “masclista” de qualsevol concentració sobre violència, negant així la violència de gènere.

El PSOE, per mitjà dels diputats europeus valencians Inmaculada Rodríguez Piñero, Domènec Ruiz Devesa i Estrella Durá Ferrandis, eleva aquest assumpte a l’alt organisme perquè dictamine si aquest pacte de govern “vulnera la legislació de la UE relativa a la no-discriminació per motius d’orientació sexual, així com els principis d’igualtat i la no-discriminació”.