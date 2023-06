Trenzano acusa l’alcalde d’Algemesí de “blanquejar l’extrema dreta”

L’exalcaldessa d’Algemesí i líder del PSPV local, Marta Trenzano, ha arremés amb duresa contra el nou govern que acaba d’aterrar a la ciutat. Ha acusat l’actual alcalde, José Javier Sanchis (PP), de “blanquejar l’extrema dreta” i de signar un pacte amb Vox “innecessari” i ple d’“obscurantisme”.

Trenzano ha lamentat que Algemesí siga l’única localitat de la Ribera en la qual la formació d’extrema dreta vaja a formar part del govern local. “L’acord entre el PP i Vox s’ha dut a terme sense cap transparència i sense donar explicacions a la ciutadania sobre quins són els eixos principals d’un pacte prescindible, tenint en compte que el PP podia governar Algemesí en solitari”, ha qüestionat la socialista, que ha afegit: “La ciutadania encara no coneix les raons que han portat el PP a incloure l’extrema dreta en el govern, no s’ha publicat cap document seriós que marque el full de ruta i els continguts, que, al final, és el més important. Tot s’ha dut a terme amb obscurantisme i s’ha esbiaixat la informació”.

D’igual manera, la regidora del PSPV ha recordat que el mateix Sanchis va negar en campanya que blanquejaria les polítiques de l’extrema dreta. “És evident que mentia. El fet que no explique què ha pactat dona a entendre que se sent còmode amb els postulats de Vox i incòmode explicant-los”, sosté Trenzano.

Finalment, l’exalcaldessa ha retret que el repartiment de delegacions del nou govern haja “eliminat la Regidoria d’Igualtat i la de Promoció del Valencià”. “No ens poden colar una Regidoria d’Igualtat d’Oportunitats com si fora Igualtat. Òbviament, no hi té res a veure. Això demostra la compra total del discurs negacionista dels ultres per part del PP, que, una vegada més, ha demostrat no importar-li una qüestió tan sensible i contra la qual hi ha un pacte d’estat, com és la violència de gènere”, ha asseverat Trenzano, que ha conclòs: “Eliminar la Regidoria de Promoció del Valencià és també una clara demostració de la rapidesa amb què el PP ha venut la nostra llengua. Ens vam oferir en el Ple de constitució per a ajudar al llarg de la legislatura, però l’alcalde ja tenia la decisió presa”.