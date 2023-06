Abocament d’aigua verda a les platges del Perellonet

Les platges del sud de València han sigut escenari d’un fenomen que, no per habitual, deixa de ser incòmode: l’aigua de la mar s’ha tenyit de verd a conseqüència de l’abocament des de l’albufera.

El fenomen es va produir divendres passat i ha afectat les platges del Perellonet i el Perelló, menys com més al sud, a mesura que s’anava diluint, però que ha deixat, i, a més, en cap de setmana, un color i aspecte gens aconsellable per al bany.

Els abocaments es produeixen per a fer fluir l’aigua dels arrossars. Això significa que les goles envien a la mar una aigua atipada de matèria orgànica. En tanta quantitat que a la mar li costa anar assimilant-la.

A plena llum del dia

Es tracta d’un fenomen necessari dins del procés agrícola, però que causa molèsties no tant perquè existisca, sinó per les hores en què es desenvolupa. De fet, l’abocament de divendres va ser a plena llum del dia i no en horari nocturn, la qual cosa ha provocat la indignació dels banyistes. Cal recordar, en aquest sentit, que la circular de la Conselleria de Transició Ecològica assenyala la conveniència que, excepte en causes de força major, l’obertura de les comportes es faça en horari nocturn.