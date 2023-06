Brussel·les augmenta en 3.500 milions el pressupost per a subministrar armes a Kíiv

Els estats membres de la Unió Europea han acordat aquest dilluns augmentar en 3.500 milions d'euros més el fons del Mecanisme Europeu per a la Pau, l'instrument amb el qual finança la seua política de defensa i ha emprat des de 2022 per a subministrar armes a Ucraïna en el context de la invasió russa.

L'acord suposa ampliar el sostre d'aquest instrument extrapressupostari, que depén de les contribucions dels estats membres, en 3.500 milions fins a finals de 2027. Amb aquest pas, la UE duplica la partida inicial del mecanisme llançat en 2020 abans que es convertira en l'instrument clau per a subministrar armes a Ucraïna. D'aquesta manera, els vint-i-set busquen garantir la sostenibilitat financera i previsibilitat a llarg termini del fons amb el qual inverteixen per a previndre i respondre ràpidament a crisis i conflictes.

En paraules de l'alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en menys de dos anys aquest instrument ha demostrat el seu valor. "Ha canviat per complet la manera en què fem costat als nostres socis en matèria de defensa", ha assegurat sobre el fons sota mínims després d'haver esgotat la pràctica totalitat del fons amb la guerra a l'est d'Europa.

Pensat en teoria per a donar suport a la tasca d'exèrcits de tercers països i finançar les forces armades que col·laboren amb la UE, el Mecanisme Europeu per a la Pau ha passat a ser clau per a materialitzar el suport militar del bloc europeu a Ucraïna, després de decidir per primera vegada en la seua història enviar armament a un país en guerra.

Des dels primers compassos de la guerra, la UE ha acordat diferents tongades, de 500 milions d'euros, per a finançar l'enviament d'armes per part dels estats membres, en un pas sense precedents del bloc europeu per a fer costat a un tercer país en guerra.