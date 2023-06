Ford elimina les parades productives a Almussafes

Ford Almussafes no viurà una parada productiva aquesta setmana. La multinacional ha anunciat, en una nova reunió de la comissió de seguiment de l’expedient de regulació temporal d’ocupació amb el sindicat majoritari (UGT) a la planta valenciana, que no deixarà de produir vehicles —com inicialment estava previst— entre demà, dimarts, i el pròxim 30 de juny. Per això, durant els pròxims dies, produirà en torn de matí i vesprada en el sistema A —encarregat del Kuga— i només de matí en el sistema B, encarregat, així mateix, del Kuga, però també de la Transit Connect.

A més, dins d’una millora d’una crisi de subministraments que ha llastrat la fabricació en els últims mesos, la firma de l’oval també ha cancel·lat la jornada d’ERTO que estava prevista per a divendres que ve, 30 de juny, en les operacions de motors, que es queda sense cap mena de problema productiu. Fi de l’ERTO Segons han explicat fonts d’UGT consultades per aquest diari, veient l’actual situació no creuen que l’expedient de regulació temporal d’ocupació puga allargar-se més enllà de divendres, la qual cosa seria la millor notícia productiva per a una planta que, a finals de maig, acumulava una pèrdua del 12 % d’unitats fabricades respecte a 2022 i que ha vist com en els últims 15 mesos han dit adeu a les seues instal·lacions tres models: Mondeo, S-Max i Galaxy.