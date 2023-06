El Govern atorga 293 milions d'euros a ajuntaments per a rehabilitar 196 edificis públics

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha atorgat 293,7 milions d'euros en ajudes dels fons europeus a 187 entitats locals per a la rehabilitació de 196 edificis públics de la seua titularitat, la qual cosa implicarà directament uns 14 milions de ciutadans de totes les províncies.

Les subvencions permetran finançar 196 projectes que han sigut triats amb base en criteris de qualitat arquitectònica, solidesa, governança, enfocament integral, innovació i oportunitat. D'aquests, el 57 % dels edificis que es rehabilitaran es destinaran a ús cultural, educatiu i esportiu. Més de la meitat de les entitats locals beneficiades tenen menys de 20.000 habitants.

En concret, 75 actuacions estan destinades a edificis d'ús cultural, 25 a ús administratiu, altres 15 a ús esportiu, mentre que altres 17 es destinen a ús educatiu. La resta dels usos són variats, encara que destaquen les rehabilitacions a mercats municipals, comissaries de policia, centres cívics o laboratoris.

Se suma als 307 milions en 2022

Del total dels fons, el Ministeri de Transports ha concedit definitivament 274,1 milions d'euros a 171 municipis, consells, diputacions o cabildos, en el marc de la línia 2 del programa de rehabilitació integral d'edificis públics de titularitat local (PIREP local), mentre que els 19,5 milions d'euros restants corresponen a la resolució de les al·legacions de les línies 1 i 2.

En concret, la cartera dirigida per Raquel Sánchez ha resolt atorgar provisionalment 16 milions d'euros de la línia 2 a huit ajuntaments i una diputació per a actuar sobre nou edificis, i concedir definitivament 3,5 milions d'euros de la línia 1 a set municipis per a rehabilitar altres tants immobles públics.

Aquestes ajudes se sumen als 307 milions d'euros concedits en 2022 dins de la línia 1 d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP local), posant fi a aquest, que, en total, finançarà 596 projectes de rehabilitació de 492 entitats locals de tota la geografia espanyola.

La concessió definitiva de les ajudes implica que, una vegada finalitzada la rehabilitació, els edificis hauran de destinar-se a ús públic durant almenys 20 anys i generar importants estalvis en el seu consum d'energia. Aquesta inversió garanteix, a més, una reducció de més del 30 % del consum d'energia primària no renovable, millores en l'accessibilitat o la dedicació dels edificis a múltiples usos.