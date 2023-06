Lavabos pioners i que consciencien a la cala de la Barraca de Xàbia

La cala de la Barraca de Xàbia estrena lavabos. L'anterior regidor de Turisme, Toni Miragall, del PSOE, va voler conciliar la comoditat dels banyistes i la sostenibilitat. L'empresa concessionària de les ombrel·les i les hamaques de la cala de la Barraca tenia l'obligació de col·locar un mòdul de lavabos. Però els banys químics, habitualment casetes de plàstic, es calfen moltíssim al sol i prompte resulta extremadament desagradable utilitzar-los.

Els nous lavabos representen un gran avanç. Per primera vegada, la cala de la Barraca compta amb un mòdul amb absolutes garanties de salubritat. A més, té una estètica molt cuidada. Dins hi ha tres lavabos per a homes i tres per a dones. Disposa d'aigua corrent (està connectat a la xarxa). També està enganxat al clavegueram. A més, s'ha situat davall d'uns frondosos pins. Està a l'ombra.

El mòdul de lavabos començarà a funcionar quan s'incorporen els vigilants que s'encarreguen de la barrera del control d'accés a aquesta cala. Ells obriran al matí aquests banys públics i els tancaran a última hora de la vesprada.

El mòdul consciencia. S'ha retolat amb missatges que adverteixen de la importància de preservar les prades de posidònia oceànica. Que els banyistes de la Barraca, una de les cales més belles del litoral valencià, puguen comptar amb uns lavabos còmodes i cuidats és una millora importantíssima.

A la cala de la Granadella no s'ha pogut instal·lar un mòdul similar, ja que no es pot connectar al clavegueram.