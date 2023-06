Les feministes es manifesten contra el pacte PP-Vox

La Coordinadora Feminista s'ha concentrat al matí a les portes de les Corts Valencianes per a protestar contra els pactes que “neguen la violència masclista” i demanar a Mazón "que siga coherent amb els seus compromisos amb les dones i no pacte amb Vox". Però ho han hagut de fer fora de la plaça Sant Llorenç, malgrat tindre una autorització, tal com han denunciat en repetides ocasions davant els agents de Policia Nacional que estaven al lloc. Al principi la concentració estava convocada davant de la porta del Palau dels Borja, però finalment s'han hagut de manifestar fora darrere d'un nodrit cordó policial.

La jornada ha sigut tibant des de primera hora. Després de comprovar que no podien manifestar-se davant de les Corts, les manifestants han protestat per la falta de “llibertat d'expressió” en un moment especialment tibant sobretot quan Santiago Abascal, líder de Vox, ha fet la seua entrada a les Corts Valencianes per a assistir a l'acte de constitució. Cándida Barroso, portaveu de la coordinadora feminista, ha expressat la indignació de les desenes de persones que estaven allí: “És la primera vegada en 40 anys que al moviment feminista no ens han deixat posar-nos davant. Indignant que ens ha autoritzat la Delegació de Govern i ens volen tirar darrere dels florers, això és al que ens releguen a les dones. A ser florers. Ens hi neguem”, ha dit en referència al govern de PP i Vox que ara formarà un nou Consell després del 28M. “No estem vulnerant cap dret. No volem pactes amb l'extrema dreta ni un representant que nega la violència masclista”. Tot seguit, han demanat a Mazón “que siga coherent amb els seus compromisos”. “Què passa, que les mil víctimes i escaig els importen una merda? És indignant i el més indignant és que ens prohibisquen la nostra llibertat d'expressió”, han dit. Finalment, Barroso ha dit que fa anys que estan en lluita i “el senyor Abascal ací no és ningú. Nosaltres tenim segles d'història i ens prohibeixen estar davant de la constitució de les Corts perquè ell puga desvanir-se. Si això serà així els pròxims quatre anys, estem apanyades”. Tot seguit, amb els càntics de "fora feixistes de les institucions", Santiago Abascal ha entrat a les Corts amb tot el seu equip amb xiulets de fons de la Coordinadora Feminista. Una vegada el líder d'extrema dreta ha passat, la policia ha comprovat que la Coordinadora Feminista tenia autorització per a concentrar-se a la plaça. La comitiva ha anat sumant més gent segons passava el temps i després de mitja hora concentrades a un costat de la plaça i envoltades per un gran cordó policial, ha pogut avançar fins a la porta davant de l'entrada de les Corts.