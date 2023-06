Una poda indiscriminada arrasa espècies protegides al riu Nou de l’Alcúdia de Crespins

El PSPV i Compromís han denunciat, a l’Alcúdia de Crespins, la “poda indiscriminada” que ha arrasat exemplars d’espècies autòctones i protegides de vegetació que van ser plantades per l’alumnat de l’IES Isabel Clara Simó en els marges del riu Nou en el marc dels treballs de renaturalització d’aquest emblemàtic enclavament.

Arran de les protestes de l’oposició, l’equip de govern de la localitat (PP) ha emés un comunicat en el qual lamenta “profundament” una “negligència” la responsabilitat de la qual descarrega íntegrament sobre l’empresa encarregada de la neteja del riu, que ha tallat la vegetació dels marges “en algunes zones”, segons el missatge municipal.

Des de l’Ajuntament asseguren que el contractista s’ha compromés “a plantar més arbustos i plantes en tota la zona del riu de manera gratuïta”

“Des de l’Ajuntament sentim el que ha passat, i, per això, hem demanat responsabilitats a l’empresa pels danys causats al nostre ecosistema”, assenyalen des de l’executiu local. “L’empresa ens ha demanat disculpes i ens ha assegurat que els bulbs que han tallat rebrotaran d’ací a menys de 15 dies”, prossegueix el comunicat, segons el qual la mateixa contractista s’ha compromés “a plantar més arbustos i plantes en tota la zona del riu de manera gratuïta” per a compensar els fets.

Divendres, el PSPV va acusar el Govern municipal de propiciar, amb l’actuació, una “desnaturalització” de la zona. “Primera intervenció del nou govern del PP al riu Nou i primera destrossa”, van exposar els socialistes, que posaven l’accent en el fet que la reforma integral de la zona de bany del riu Nou durant la passada legislatura “va suposar la seua renaturalització, recuperació i reivindicació”. “S’hi van dur a terme actuacions complementàries amb la replantació de la ribera del riu i la recuperació d’arbres autòctons. A més, es van introduir plantes pròpies del nostre territori”, recorden des del PSPV, que ha governat la localitat, amb Compromís, fins a aquest mes.

Les espècies arrancades fomentaven la retenció de sediments i ajudaven a l’estabilització del peu dels marges

La plantació d’aquestes espècies, aprofundeixen des de la formació socialista, “fomenta la retenció de sediments i ajuda a l’estabilització del peu dels marges”. Per això, des del PSPV van demanar “que es detinguen els treballs immediatament i que es procedisca a la plantació novament d’espècies autòctones de ribera de riu”.

Compromís hi veu una “falta d’assessorament”

El mateix dia, l’exregidor de Medi Ambient i Urbanisme, Jordi Caparrós (Compromís), va denunciar la “tala indiscriminada d’espècies protegides” que van ser cedides per la Generalitat i “plantades per la gent de l’Institut Isabel Clara Simó” en l’entorn del riu. Caparrós hi aprecia una “falta d’assessorament” en una intervenció del nou consistori que vincula amb l’“incompliment de la llei estatal i autonòmica de protecció d’espècies”.

“Talar les espècies protegides del riu Nou és il·legal i és matar les plantes que garanteixen que l’aigua es mantinga neta i la zona en bon estat”, van censurar des de Compromís. “Hem presentat la denúncia corresponent i esperem que les persones responsables d’ara en avant actuen amb raons i no amb opinions de barra de bar”, va incidir la coalició valencianista.