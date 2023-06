Setmana clau per al futur del Llevant UE

Setmana clau en el Llevant Unió Esportiva. Excepte sorpresa, tot seguirà igual, però la realitat és que aquest pròxim dimecres 28 de juny, el president de l’entitat granota, Quico Catalán, compareixerà davant del Patronat de la Fundació per a explicar quina és la situació econòmica actual del club, que va descendir fa un any després d’una aposta important de mantindre salaris després de l’època covid i que enguany, en Segona, ha mantingut salaris alts amb l’objectiu d’ascendir, sense èxit.

El modus operandi, a més, ha sigut similar que el que va succeir en la màxima categoria. En aquella ocasió, sí que és veritat que es va iniciar amb Paco López, però després va ser el torn de Javi Pereira i no va eixir bé. Amb Alessio Lisci no va ser suficient i la Segona va entrar en escena. Llavors, Miñambres va apostar per Mehdi Nafti en un greu error de planificació i l’aposta, després, va ser per Calleja, que, amb números a la mà, va fer una bona feina. Les sensacions, això sí, van anar canviant en la recta final amb l’equip pràcticament incapaç de guanyar dos partits seguits. I igual que va succeir amb el desenllaç en primera, en Segona tampoc va acabar bé la història.

Ara, el màxim responsable de la situació, Quico Catalán, ha d’explicar les solucions que té en la seua llibreta. Toca corregir el desfasament de pressupost per la gran aposta realitzada, i en la 2023/24, la plantilla haurà de reduir el nivell i, fins i tot, deixar eixir alguns dels noms més importants. En aquest escenari, és més que evident que no només els jugadors, sinó la resta dels integrants de l’entitat hauran d’abaixar-se el pressupost i caldria reduir en un ampli percentatge les despeses de l’entitat.

D’altra banda, la decisió sobre el futur de Quico Catalán també és un altre dels punts interessants amb vista a la reunió del Patronat de la Fundació. Amb els dubtes sobre quin serà el futur de l’actual “cap” de l’entitat, la realitat és que també hi ha altres decisions importantíssimes. En el cas de Miñambres, la situació del director esportiu és complicada. Tant perquè té contracte com pel salari que té i el que suposaria acomiadar l’actual encarregat de confeccionar la plantilla del pròxim curs.

D’altra banda, Calleja ha tingut llums i ombres. Va demostrar, des de la seua arribada, capacitat per a convéncer la plantilla, trobar solucions ràpides i, el més important, crear un equip sòlid i difícil de batre. Però quan els resultats no arribaven i calia prendre solucions, el tècnic va tindre més problemes dels esperats.