Agents de la Policia Nacional han desarticulat un punt de venda de droga al detall a Torrent i han detingut tres persones, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

Les investigacions es van iniciar quan els policies de la Comissaria de Torrent van tindre coneixement que un establiment del municipi podria estar sent utilitzat com a punt de venda i subministrament de cocaïna.

Després de diverses tasques de vigilància es va observar que l'amo del bar i un empleat estaven subministrant aquesta substància estupefaent als clients, però també a compradors que acudien expressament al local per a adquirir la droga, mentre que l'altre detingut, que vivia prop de l'establiment, subministrava tots els matins a la mateixa hora la mercaderia oculta en un periòdic doblegat davall del braç.

La investigació va culminar amb la detenció dels tres homes per un presumpte delicte contra la salut pública i el registre de l'establiment hostaler i l'habitatge d'un d'ells, i amb la intervenció de 17,5 grams de cocaïna, 900 euros en efectiu ocults en un bloc de marbre i una bàscula de precisió, així com estris per a preparar la droga en monodosis i una llibreta amb anotacions comptables. Els tres detinguts, dos d'ells amb antecedents, han quedat en llibertat després de ser sentits en declaració.