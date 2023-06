Compte arrere per a l'obertura del nou hospital IMED de l'Eixample

El nou hospital d'atenció general del grup IMED, amb mig centenar d'habitacions, més de 50 especialitats i huit plantes, es prepara, després d'un any en obres, per a obrir a la fi d'aquest 2023. El nou hospital d'IMED, que ja gestiona a Burjassot un hospital la silueta del qual destaca en l'accés a la ciutat per la CV-35, se situarà com ve informant aquest diari en el cor de l'Eixample, a pocs metres del Mercat de Colón. Aprofitarà l'edifici, buit i sense ús des de fa anys, de la seu d'Iberdrola al número 12 del carrer Isabel la Catòlica.

La Direcció General d'Investigació de la Conselleria de Sanitat ha aprovat provisionalment l'autorització sanitària a l'hospital i divendres va obrir el període d'informació pública i al·legacions al nou hospital IMED-Colón.

En aquests mesos s'ha treballat sobretot a l'interior de l'immoble. Les obres d'adaptació, encarregades al despatx d'arquitectura i enginyeria AICEquip, estan molt avançades. El disseny exterior de l'edifici no ha transcendit, encara que la previsió és mantindre en gran manera la façana actual. Una de les particularitats de l'edifici és que guanya dues altures i que no tindrà aparcament, d'ací ve que l'obra haja anat tan ràpidament. Serà un hospital de proximitat al qual els usuaris aniran caminant o en transport públic.

El carrer Isabel la Catòlica ha sigut objecte de reurbanització per part de l'Ajuntament de València, que ha rebaixat voreres i millorat els recorreguts per als vianants, com ja va fer en l'eix Ciscar i Hernán Cortés.

El nou hospital d'IMED no ha sigut del tot ben rebut pels veïns de l'entorn que van presentar al·legacions al projecte, malgrat comptar amb els informes de compatibilitat urbanística i d'activitats. Col·lectius ciutadans i particulars, tres en concret, van presentar al·legacions en la tramitació municipal. Un veí particular de la Gran Via Marqués del Túria va al·legar advertint que el projecte excedia el volum de la zona d'ús residencial dominant on s'han reurbanitzat carrers per a generar una "zona de passeig amable i tranquil". També hi van posar objeccions l'Associació Veïnal Pla del Remei Gran Via i el "Cercle Sant Francesc-Pla del Remeí" advertint que el nou hospital, al qual el Servei de Sanitat municipal va demanar millores en els sistemes de prevenció de la legionel·la i del tractament de l'aigua, suposarà un augment del trànsit i de les emissions. L'Ajuntament va concedir finalment el juliol de 2022 la llicència ambiental a l'hospital d'IMED, al qual ara la Conselleria de Sanitat donarà, una vegada superat el termini d'exposició pública i al·legacions, l'autorització sanitària com a hospital, pas previ a l'obertura.