El Govern elimina la pròrroga dels lloguers amb l'oposició de Sumar

El Govern de coalició ha deixat caure la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de sis mesos que va aprovar el passat mes de desembre. En el reial decret llei que aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres amb mesures per a fer front a la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna, l'executiu no inclourà aquesta iniciativa que obliga fins al 30 de juny als propietaris a prorrogar el contracte de lloguer sis mesos més. La portaveu d'Habitatge de Sumar, Alejandra Jacinto, ha mostrat el seu ple rebuig: "Indignant és poc".

"La part socialista del Govern acaba de tombar la mesura que permetia prorrogar els contractes de lloguer durant 6 mesos que evitava pujades abusives de preus i desnonaments", ha denunciat Jacinto, portaveu de Podem en matèria d'habitatge i ara integrada en el projecte de Yolanda Díaz. A través d'un missatge publicat en Twitter ha denunciat que la mesura, aprovada al desembre, buscava que els "inquilins no patiren pujades abusives" i que des de llavors la situació no ha variat.

Encara que actualment està aprovada la llei d'habitatge que limita l'actualització dels lloguers a un 2 % durant enguany i a un 3 % durant el 2024, els propietaris poden incrementar els preus tant com vulguen quan finalitzen els contractes. En aquest sentit, Jacinto ha recordat que amb la llei d'habitatge es podria evitar aquestes situacions en aquelles zones de mercat tensionat, però que "la voluntat política de molts governs autonòmics és la de no regular els preus dels lloguers".

"No hi ha justificació per a no prorrogar la mesura excepte protegir el rentisme", ha continuat Jacinto en Twitter abans de reiterar que "hauria de continuar vigent per a qualsevol que vulga protegir la gent davant de la voràgine especulativa en la qual estem immersos".

Els permisos de la llei de famílies

L'enuig de Sumar respecte a aquesta matèria contrasta amb la satisfacció expressada per la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, després que s'hagen inclòs en el reial decret llei una sèrie de permisos que estaven recollits en el projecte de llei de famílies que va quedar en res per l'avançament electoral. En concret, s'hi recull un permís de cinc dies a l'any, retribuïts, que es podrà utilitzar en cas d'accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessite repòs, tant d'un familiar de fins a 2n grau com d'un convivent.

A més, hi haurà un permís retribuït 'per causa de força major', que es pot distribuir per hores i podrà arribar a ser en total de fins a quatre dies a l'any. Finalment, un permís parental no retribuït de huit setmanes, que podrà gaudir-se de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que el menor complisca 8 anys.