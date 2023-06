L'investigador de la UPV Agustín Blasco, guardonat amb el Premi Nacional de Genètica

Agustín Blasco, investigador de l'Institut Universitari de Ciència i Tecnologia Animal (ICTA) i catedràtic a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (ETSIAMN) de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Genètica, en la seua modalitat aplicada.

La Societat Espanyola de Genètica (SEG) li ha concedit aquest guardó “per les seues transcendents aportacions teòriques, experimentals i aplicades a la millora genètica animal a Espanya, al desenvolupament i la internacionalització de la qual ha contribuït notablement, així com per haver creat escola”. El professor Blasco va rebre aquest premi en el marc del XLIII Congrés de la SEG, celebrat al campus de la Universitat Politècnica de València.

Agustín Blasco és una de les màximes referències internacionals en el camp de la millora genètica animal, en concret de porcs i conills. En aquest últim cas, ha contribuït notablement al desenvolupament de línies comercials i a la creació i gestió de programes de millora genètica en la indústria.

“Dels 50 milions de conills que es mengen a Espanya a l'any, probablement entorn de 30 provenen, d'una manera o altra, de les nostres línies, del treball desenvolupat a la UPV”, destaca Agustín Blasco, que assenyala que actualment estan treballant en noves línies de conills per eficiència alimentària –“com més eficaç és un animal, menys contamina”– i una altra per a aconseguir animals més resilients, sense necessitat d'incloure antibiòtics en la seua dieta.

Sobre el premi, qui fora també director del Departament de Ciència Animal i de l'ICTA UPV, assenyala que és un reconeixement “no sols al meu treball, sinó al de tot l'equip que ha fet possible aconseguir tots els avanços que hem aconseguit i que ens ha permés situar-nos com a centre de referència”. En la recollida del premi, l'investigador de la UPV va tindre un record especial per al seu mentor, el professor Manuel Baselga, “un investigador magnífic que va ser qui va obrir el camí perquè les nostres línies arribaren a la indústria”.

Sobre Agustín Blasco

La carrera d'Agustín Blasco s'ha centrat en la genètica de les components de la grandària de ventrada i en la genètica de la qualitat de carn. Al llarg de tota la seua trajectòria, ha publicat més de 400 articles científics i dirigit catorze tesis doctorals. Ha realitzat, a més, diferents estades d'investigació en alguns dels centres més prestigiosos de la seua àrea, com l'actual Institut Roslin d'Edimburg, l'Institut Nacional d'Investigació Agronòmica de França i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO).

Amb anterioritat al premi concedit per la SEG, el professor Blasco ha sigut distingit també per entitats com la Federació Europea de Zootècnia i l'Associació Interprofessional per al Desenvolupament Agrari. És autor, a més, dels llibres Ética y Bienestar Animal, Mejora Genética Animal i un tercer sobre estadística bayesiana aplicada al seu àmbit d'investigació.