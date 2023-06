Problema a la vista amb Mouctar Diakhaby

Mouctar Diakhaby es perdrà aproximadament un mes de la temporada 23/24. La classificació de la selecció de Guinea per a la Copa d'Àfrica provocarà que el central del València siga baixa tot el mes de gener i part de febrer en funció de fins a on arribe la seua selecció. La 34a edició de la Copa d'Àfrica de Nacions es jugarà entre el 13 de gener i l'11 de febrer a Costa d'Ivori després d'un moviment de dates de FIFA i CAF. El torneig havia de disputar-se durant aquest estiu de 2023, però finalment va ser ajornat pel retard en les obres, la temporada de pluges i el poc descans dels internacionals post-Mundial de Qatar.

La marxa de Diakhaby al gener suposa un perill per al València perquè LaLiga entra en el seu tram decisiu i hi ha eliminatòries de Copa del Rei. La presència de Mouctar al València-Vila-real del 3 de gener és dubte en funció de quan es concentre la seua selecció. El guineà es perdrà segur les tres següents jornades de gener contra el Cadis al Nuevo Mirandilla, contra l'Athletic a Mestalla i contra l'Atlético de Madrid a Mestalla. També estan en risc el València-Almeria i el Las Palmas-València si Guinea continua avant en la competició.

El València haurà d'afinar molt per a confeccionar un centre de la defensa de garanties amb Diakhaby i sense. La seua absència és una amenaça perquè ara mateix és el primer central per a Rubén Baraja. La idea del club és vendre un dels seus dos centrals amb fitxes altes (la primera opció és Gabriel Paulista) i acudir al mercat a la recerca d'un segon central titular. L'hispanobrasiler té la confiança del Pipo i de moment no es planteja una eixida. El pla inicial és Eray Cömert com a tercer central (després d'executar la seua opció de compra per 5 milions) i un quart central procedent de la pedrera que pot ser Cristhian Mosquera o Yarek Gasiorowski, però amb Meriton als comandaments tot pot canviar. Les opcions de Facu González es dilueixen perquè l'uruguaià, recent campió del món sub-20, continua sense arribar a un acord per a renovar o executar la clàusula que el renovaria automàticament per dues temporades (2026) si el club el fa jugador del primer equip amb caràcter general.