La societat pública de les ITV valencianes obri dues borses d'ocupació temporal

La Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA (Sitval), l'entitat creada per la Generalitat després de la reversió a la gestió pública de les ITV de la Comunitat, ha creat dues borses urgents d'ocupació temporal per a llocs d'inspecció i administració. L'objectiu és atendre les oscil·lacions que deriven de les vacances anuals, la substitució transitòria de persones treballadores amb dret a reserva de lloc de treball i completar les reduccions de jornada o les hores de representació sindical.

Les bases, que s'han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), han sigut acordades amb la representació legal dels treballadors i les treballadores de Sitval, i s'ajusten a les previsions legals i normatives aplicables, ha informat la Generalitat. També han sigut informades favorablement per la Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, en la reunió celebrada el passat 19 de juny.

A través de la seu electrònica s'informarà sobre la forma, les dates i els terminis d'admissió de sol·licituds per a participar en el procés selectiu. La jornada laboral, segons el conveni col·lectiu de Sitval, és de treball de dilluns a dissabte en torn de matí, vesprada i/o partida.

Motius de les borses

Les contractacions tindran com a finalitat atendre les oscil·lacions que deriven de les vacances anuals del personal de Sitval en 2023, perquè generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i la que es requereix després de la recent reversió. També cobrir la substitució transitòria de persones treballadores amb dret a reserva de lloc de treball i completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora que s'empare en causes legals o convencionalment establides.

A més, es preveu la substitució dels representants del personal empleat públic que, per acumulació d'hores de representació sindical, estiguen dispensats d'acudir al seu lloc de treball.