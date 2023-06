Zelenski celebra 24 hores d'avanços ucraïnesos "en totes les direccions"

El president ucraïnés, Volodímir Zelenski, va celebrar aquest dilluns, després de visitar els seus soldats que lluiten en primera línia a la regió oriental de Donetsk, els avanços aconseguits el dilluns per l'exèrcit d'Ucraïna "en totes les direccions" del front.

"Hui els nostres combatents han avançat en totes les direccions i és un dia feliç", va dir Zelenski en el seu últim discurs a la nació gravat al tren amb el qual tornava del front.

Hores abans de l'al·locució nocturna de Zelenski, el Ministeri de Defensa ucraïnés havia informat d'avanços d'entre un i dos quilòmetres a la zona de Bakhmut, a Donetsk, i de la recuperació, en la zona sud del front, de la localitat de Rivnopil.

Rivnopil és un poble situat al sud-oest de Donetsk, prop de la frontera administrativa amb la regió veïna de Zaporíjia. Des de la zona en què s'intersequen les dues províncies, Ucraïna intenta avançar cap al sud per a arribar al mar d'Azov i tallar el corredor que uneix per terra la península ocupada de Crimea amb Rússia.

L'Institut per a l'Estudi de la Guerra (ISW), un popular laboratori d'idees estatunidenc que analitza el conflicte, ha confirmat per geolocalització l'alliberament de Rivnopil per part d'Ucraïna.

Segons l'Estat Major de les Forces Armades ucraïneses, Rússia continua centrant els seus esforços ofensius, que segons la font no tenen èxit, en les zones del front de l'est de Liman, Bakhmut i Màrinka, mentre que en els teatres d'operacions del sud es concentra a defensar les seues línies de les ofensives ucraïneses.

Ucraïna va llançar fa més de tres setmanes la seua esperada contraofensiva amb operacions ofensives en tres seccions diferents del front, situades a les regions de Donetsk i Zaporíjia.