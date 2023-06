Anuncien la cancel·lació dels Mercats d'Horta

En la pròxima Junta de Govern Local s'aprovarà la supressió dels quatre últims mercats de venda no sedentària de producte alimentari, més coneguts com a Tira de Comptar, per considerar-se una "competència deslleial" i un "perjudici directe dels llocs dels mercats municipals". Aquesta mesura s'adopta després de comprometre's María José Catalá amb els venedors dels mercats municipals durant la campanya electoral a suprimir aquests quatre mercats.

Els quatre mercats de venda no sedentària de producte alimentari per als quals s'han iniciat els tràmits són els de la plaça de la Figuereta de Castellar, la plaça de Benimaclet, el carrer Enginyer Joaquín Benlloch, que podien tindre un màxim de 15 parades, i el del carrer Martínez Ferrando (el del Mercat Colón), amb un màxim de 20 parades. Impulsar els tràmits En la moció presentada en la Junta de Govern es recorda que el PP es va oposar a aquesta mesura i ara ha demanat al Servei d'Emergència Climàtica, al qual figura adscrita la secció d'Agricultura, que “s'impulsen els tràmits pertinents per a procedir, de conformitat amb el que es disposa en l'article 5 de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària i altra normativa aplicable, a l'extinció dels quatre mercats de venda no sedentària de tipologia alimentària”. Oferiran les vacants Així mateix, s'ha demanat al Servei de Mercats que es procedisca a l'estudi de les vacants existents en els diferents mercats municipals amb llocs d'alimentació, per a garantir el dret de reubicació previst en la normativa i que des del Partit Popular sempre es va considerar com una alternativa a aquests llocs.