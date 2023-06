La Bonoloto deixa un premi de segona categoria a Guadassuar

L'Administració de Loteries número 1 de Guadassuar ha comptabilitzat un bitllet guanyador d'un premi de segona categoria (cinc encerts més complementari). La combinació guanyadora del sorteig de la Bonoloto celebrada el dimarts, 27 de juny, ha estat formada pels nombres 19, 20, 33, 40, 42 i 44. El nombre complementari és el 15 i el reintegrament, el 8. La recaptació va ascendir a 2.694.598 euros.

De Primera Categoria (sis encerts) no hi ha bitllets guanyadors, per la qual cosa amb el pot generat que es posarà en joc en el pròxim sorteig de Bonoloto un únic encertant podria guanyar 2.600.000 euros. Junt amb Guadassuar, s'han validat premis de segona categoria al Despatx Receptor número 75.430 de Banyeres del Penedès (Tarragona), al número 94.185 de Madrid i a l'Administració de Loteries número 1 de La Virgen del Camino (Lleó).