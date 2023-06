Burgos ofereix a València agermanar les ciutats del Cid

L'alcaldessa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciat aquest dimecres contactes amb la seua homòloga de València, María José Catalá, per a reforçar l'agermanament que uneix les dues ciutats i potenciar sinergies turístiques.

Ayala, que ha presidit un acte en homenatge a la figura del Cid, ha destacat la importància d'aprofundir en aquesta línia, per la qual cosa ha avançat que "en els pròxims dies" enviarà una carta a l'alcaldessa valenciana en aquest sentit.

Aquestes manifestacions les ha pronunciades aprofitant el vincle que hi ha amb les Falles. Des de l'any 1990 es produeix un intercanvi de visites entre les representants d'una festa i l'altra. Aquesta relació es va produir al segon any que l'estament militar organitzara una falla i una festa en les casernes de l'Albereda -que encara perviuen-. El llavors capità general, Andrés Freire, va impulsar aquest vincle a través del comandant Guerra, burgalés de naixement. En aquest primer any la visita va ser tant de les falleres com de militars, que van assistir a les festes de Sant Pere i Sant Pau. Des de llavors, València apareix com a convidada especial als "sampedros".

L'any passat es va plantar una falla

L'any passat, i amb motiu del huité centenari de la catedral, la Diputació de Burgos va contractar, va plantar i va cremar una falla "cidiana" també com a picada d'ullet a la ciutat de València, per a representar la simbiosi de dos elements patrimoni de la humanitat: la Seu burgalesa com a material i les Falles com a immaterial.

"Som la ciutat del Cid", ha reiterat Ayala, abans d'apostar per "aprofundir vincles" i augmentar les col·laboracions en matèria turística que puguen sorgir en aquesta línia.

Els uneix el Camí del Cid

El Camí del Cid és un itinerari turístic cultural que travessa Espanya de nord-oest a sud-est i segueix les petjades literàries i històriques de Rodrigo Díaz de Vivar. Es val per a això de les referències del Cantar de mío Cid, els paratges del qual conformen els punts vitals d'aquest itinerari, adequat per a fer tant en vehicle de motor com caminant o amb bicicleta. L'organització d'aquest garanteix "tranquil·litat i contacte directe amb la terra". Està format per 1.400 quilòmetres de sendes i 2.000 de carreteres i transita des de Burgos fins a Orihuela, i disposa de trams relacionats amb diferents passatges per a poder cobrir-lo de manera parcial. I encara que en bona part del tram valencià també discorre pel mateix espai que el Camí del Sant Greal (de Terol fins al cap i casal), també té extensions al Maestrat, Morella, Castelló i finalitza a Orihuela, com a indret més meridional de les seues conquestes.

L'homenatge al Cid en la seua estàtua burgalesa ha sigut el primer acte al qual han assistit les falleres majors de València, Laura Mengó i Paula Nieto, i la cort major, dins d'una visita en la qual també participa la delegació de les festes de Múrcia. Ambdues, juntament amb Alacant i Castelló, conformen les cinc ciutats agermanades per les seues festes.