La coalició Compromís per Albal ha denunciat que des de l'entrada al govern local del Partit Popular, Avant Albal i Vox, les xarxes socials de l'Ajuntament han deixat de fer totes les publicacions en valencià, passant a fer-ne algunes en valencià no normatiu (el de les Normes del Puig) i altres en castellà, incomplint així el reglament municipal.

Una de les recents publicacions, en concret la convocatòria del ple d'aquest dimecres, ha rebut comentaris d'algunes usuàries per estar escrita en les denominades Normes del Puig. "Un error ortogràfic es podria entendre, el problema és que no és un error, està escrit a propòsit, i això no pot ser", afirma una usuària. Minuts després la publicació ha aparegut en castellà.

"Per tot això, hem demanat a l'Ajuntament d'Albal, a través d'una moció, que rectifique i complisca la normativa vigent del nostre poble. És imprescindible que l'Ajuntament aposte de manera ferma pel foment de l'ús del valencià, que és la llengua pròpia d'Albal", afirma Raul Esteban, nou portaveu del Grup Municipal Compromís Albal.