L'Hospital de Sagunt commemora per primera vegada el Dia de l'Orgull

L'Hospital de Sagunt s'ha sumat aquest dimecres per primera vegada a la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Ha sigut a iniciativa de la secció sindical de CCOO. El lliurament de llaços amb la bandera de l'arc de Sant Martí, la instal·lació de cartells reivindicatius, la projecció d'un vídeo explicatiu, així com la lectura d'un manifest, han format part d'aquesta iniciativa.

María José del Castell, delegada de CCOO al centre sanitari, ha defensat "l'orgull d'una societat diversa, plural, generosa, acollidora, que reclama l'equitat legal real i que vol viure de manera lliure i plena, amb independència de quina siga la seua diversitat afectivosexual o familiar".

Aquesta commemoració no s'ha limitat a un dia, ja que el sindicat ha inclòs al seu despatx el punt LGTBI+, per a "reafirmar el seu suport i fomentar el desenvolupament d'entorns laborals segurs per a les persones d'aquest col·lectiu", segons expliquen les mateixes fonts.

Al treball amb Orgull

Des de CCOO "encoratgem a viure en llibertat, també en el treball. Les lleis que s'han aprovat es conjuren com a eines clau per a adoptar accions positives que faciliten la vida i el desenvolupament personal i professional de les persones LGTBI+ sense haver de renunciar a la seua identitat, sense ocultar-se per a accedir a l'ocupació, poder formar-se, promocionar o sol·licitar beneficis socials existents en l'empresa. Per això, des de CCOO llancem el nostre lema: 'Al treball amb Orgull. De les lleis a la realitat'".