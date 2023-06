El PP situa Llorca, Chulià i Pradas com a adjunts a les Corts

Miguel Barrachina, Juanfran Pérez Llorca, Laura Chulià i Salomé Pradas. Aquests seran els quatre noms que dirigiran el PP a les Corts fins a, com a mínim, la celebració de la investidura que hauria de confirmar Carlos Mazón com a nou president de la Generalitat i la seua posterior composició del Consell, amb possibles modificacions en forma d'eixides en el grup.

Els populars han registrat aquest dimecres el grup parlamentari de la cambra autonòmica amb Miguel Barrachina com a síndic i Pérez Llorca, Chulià i Pradas com a portaveus adjunts. Mazón situa així en els llocs de direcció del grup persones de la seua més estreta confiança i que han sigut les encarregades de pilotar la negociació amb Vox que ha acabat en l'acord de govern.

El nom de Barrachina ja era conegut com a síndic, encara que se li afig l'etiqueta de "temporal" per si la futura elaboració de l'executiu autonòmic acabara derivant en una altra responsabilitat. A ell se li afigen tres de les incorporacions de Mazón a les llistes dels populars i que s'estrenen aquesta legislatura al parlament autonòmic: la fins llavors senadora Salomé Pradas; l'exalcaldessa de Benetússer, Laura Chulià, i l'alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca.

Llorca és, a més, una de les persones més pròximes a Mazón. És el sotssecretari d'Organització del partit i ha sigut un dels màxims responsables en les converses amb la ultradreta. De fet, la delegació del PP que va segellar el primer pacte amb Vox estava formada pel mateix Mazón, Llorca i Barrachina.

El dilluns, Compromís

Uns dies més tardaran a constituir el seu grup Compromís. Els valencianistes esperen fer-ho dilluns que ve (hi ha termini fins al dijous, data fins a la qual apurarà el PSPV) amb el dubte de si podran comptar amb dos o tres portaveus adjunts. El reglament assenyala que més de 15 diputats correspon a tres adjunts i menys, dos, però no assenyala quants en cas de la quinzena exacta.

El que sí que està clar és que Joan Baldoví serà el síndic de la formació i que estarà escortat per Aitana Mas, actual vicepresidenta i portaveu del Consell en funcions i coportaveu d'Iniciativa. El repartiment de papers entre els diferents partits que integren la coalició fa que el dubte estiga en si en cas d'haver-hi un tercer adjunt recaurà en Els Verds, amb Paula Espinosa com a referent, o estarà en mans d'Iniciativa o Més, per al qual Vicent Marzà és un altre dels noms marcats en roig.