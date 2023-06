València, declarada Ciutat Musical Internacional

València ha ingressat oficialment en la Xarxa de Ciutats Musicals (Music Cities Network), associació que té entre els seus objectius "impulsar les oportunitats artístiques, de negoci, comunicació i promoció conjunta". La integració de València en aquesta xarxa permetrà incrementar la seua visibilitat com a destinació musical, generar sinergies amb altres territoris i atraure visitants amb la música com a motivació principal.

Amb l'entrada en aquest grup de destinacions musicals, Visit València dona resposta a una demanda pròpia del sector de la música, atesa la importància d'especialitzar-se i aprofitar nous nínxols de promoció. València compta amb arguments per a promocionar-se com una destinació musical de primer nivell, articular un eix propi de relat i impulsar eines que permeten dinamitzar la variada oferta amb la qual compta.

Quines són les Ciutats Musicals del món La Music Cities Network està integrada actualment per 10 de les més prestigioses ciutats musicals, caracteritzades totes pel seu ampli patrimoni, tradició i oferta en l'àmbit musical. Formen part del col·lectiu Berlín (Alemanya), Hamburg (Alemanya), Manchester (Regne Unit), Sydney (Austràlia), Bergen (Noruega), Göteborg (Suècia), Groningen (Països Baixos), Reykjavík (Islàndia) i Aarhus (Dinamarca).

Raons de València per a ser ciutat musical

A València, la música és un element identitari i present a la ciutat, com demostra, per exemple, la participació de les bandes de música en moltes de les festivitats que tenen lloc al llarg de l'any. Així, la Music Cities Network destaca la innata capacitat creativa que es manifesta, per exemple, en festes tan internacionalment reconegudes com les Falles.

Instal·lacions i festivals

D'altra banda, des de la xarxa subratllen el bon moment que experimenta la ciutat que, a més d'albergar magnífiques instal·lacions musicals –com ara Les Arts– i un dels centres de formació musical més importants del món –Berklee College of Music–, compta amb innombrables artistes i grups que s'han anat consolidant al llarg dels anys, així com amb talent emergent que continua omplint les sales de música i els locals independents.

A més, els millors artistes contemporanis omplin el calendari de concerts i festivals abastant tots els estils musicals, des de l'òpera, la música clàssica i el jazz fins al rock, el pop, el folk, el hip hop i l'electrònica, a través d'un circuit musical de sales i recintes, així com d'una cadena d'agents que conformen una indústria musical consolidada.

Ja com a membre, la ciutat ha participat per primera vegada en l'Annual Music Cities Summit, a què ha assistit personal tècnic de Visit València i de la Valencian Music Office. Durant aquesta trobada s'ha determinat l'estratègia comuna a mitjà i llarg termini: un projecte amb vocació global, però connectat amb els diferents territoris, que posa en valor els aspectes locals i identitaris. Així, les primeres accions aniran destinades a desenvolupar una bateria d'eines, tant per a la indústria turística com per a la musical, que integre metodologies compartides en matèria de planificació estratègica, màrqueting i comunicació.