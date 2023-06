La caravana Melilla 2023 fa parada al Port de Sagunt

Quan es compleix un any de la major tragèdia en frontera terrestre espanyola al pas fronterer del barri Xinés amb Nador, Abriendo Fronteras ha organitzat una caravana reivindicativa Melilla 2023 perquè "aquests fets no siguen impunes. Exigim veritat, justícia, reparació i no repetició", segons expliquen els impulsors d'aquesta iniciativa.

Dins del recorregut que segueixen unes 150 activitats des de fa uns dies i que ja ha passat per Madrid, Melilla, Màlaga, Almeria i València, aquest divendres serà el torn del Port de Sagunt, on hi ha prevista una sèrie d'actes secundada per col·lectius com el Col·lectiu de Dones de Sagunt, Agró, l'associació de veïns La Victòria, Morvedre Acull, l'Ajuntament de Sagunt o CCOO.

El programa s'obri a les 19 hores, quan està prevista l'arribada de la caravana a l'Albereda del Consell, on hi haurà una concentració contra els anomenats vaixells de la mort, promoguda des d'Antimilitaristes MOC València. Els manifestants, acompanyats per una batukada, es dirigiran cap al Triángulo Umbral, on a les 20 hores arrancarà un concert amb Toni Carrión, Las Chichas, Africa, Santos Walker, Sabor Sy i Mamadou Faye.

Reivindicacions

Abans del retorn a València per a passar la nit, a les 22 hores hi haurà un sopar comunitari. Amb aquestes activitats, en les quals s'espera presència d'activistes madrilenys, aragonesos, càntabres, catalans, bascos i andalusos, a més de valencians, es vol denunciar la violència en fronteres tant externes com internes i es posa especial èmfasi en l'exigència del tancament dels centres d'internament per a estrangers, el tràfic d'armes i la denúncia a la criminalització de la solidaritat.