Un detingut a Sueca per l'onada de robatoris en vehicles

La Policia Local de Sueca ha detingut el presumpte autor de nombrosos robatoris en la població. El matí d'ahir, va ser arrestat per agents de la Policia Local de Sueca un home de 24 anys per la comissió de múltiples robatoris amb força a l'interior de vehicles. La detenció és fruit d'un operatiu policial planificat a aquest efecte, que juntament amb la col·laboració ciutadana ha donat el seu fruit. Els agents es trobaven realitzant funcions de prevenció i vigilància per a la localització de l'autor de diversos robatoris quan diversos veïns van alertar de la presència d'una persona sospitosa rondant per les zones d'estacionament de vehicles.

Ràpidament es van desplaçar diverses patrulles, que van desplegar l'operatiu, sent aquest localitzat i sorprés amb nombrosos objectes presumptament sostrets de l'interior de diversos vehicles, així com les eines per a trencar els cristalls i accedir a l'interior. El detingut ha sigut posat a la disposició de l'autoritat judicial. La Policia Local de Sueca agraeix una vegada més la col·laboració ciutadana.