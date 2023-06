L'EMT mantindrà el descompte del 50 % en el bonobús durant els pròxims sis mesos

L'Ajuntament de València s'ha acollit a la pròrroga de sis mesos, aprovada per Reial decret llei del Govern d'Espanya, per a subvencionar un 30 % dels abonaments de transport públic, i cofinançarà aquesta ajuda fins al 50 %, perquè l'Empresa Municipal de Transports (EMT) mantinga durant el semestre que ve el preu de diferents títols multiviatge reduït a la meitat. Concretament, el consistori destinarà 880.000 euros per a abaratir el preu de desplaçaments amb l'EMT.

Així ho ha anunciat hui l'alcaldessa de València, María José Catalá, que ha destacat que entre els objectius d'aquesta mesura es troben “el d'alleujar les economies familiars, el de fomentar el transport públic i el de garantir la mobilitat de tota la ciutadania”. Els nous preus L'acord de la Junta de Govern de demà donarà continuïtat a les ajudes al transport públic que caducaven el 30 de juny i estarà en vigor entre l'1 de juliol i el 31 de desembre. Durant aquest període, les persones usuàries de l'EMT podran adquirir el bonobús de deu viatges per 4,25 euros, davant dels 8,50 euros del seu preu habitual. Bonobús de 10 viatges: 4,25 euros

Bonobús de 10 viatges per a famílies nombroses o monoparentals: 3,40 euros

Bonobús de 10 viatges per a famílies nombroses o monoparentals (categoria especial): 2,15 euros Tots aquests títols podran obtindre's fins al 31 de desembre en els punts de venda habituals de l'EMT. En el cas del bonobús, en estancs, quioscos, web, app i oficines d'atenció a la ciutadania (OAC). Els bonobusos personalitzats i EMT Jove també podran obtindre's de manera virtual en l'APP i web oficial de l'EMT i de manera presencial en les OAC (carrer de Mendoza, estació del metro de Colón i a la Universitat Politècnica de València).