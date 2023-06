Nu integral de Sorolla al Museu de Belles Arts

«Aquesta serà la millor exposició del centenari de Sorolla, però no sols d'Espanya, sinó de més enllà». Així de contundent es va mostrar aquest dijous el director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, durant la presentació de "Col·lecció Masaveu. Sorolla", una mostra que exhibeix les 46 obres del mestre de la llum que la institució privada posseeix del pintor valencià. És la primera vegada que s'exhibeixen en bloc i en exclusiva procedents de Madrid de la seu de la Fundació María Cristina Masaveu Peterson, entitat propietària de les peces. És, a més, la col·lecció privada amb més obra de Sorolla d'Espanya i la tercera del món, només per darrere del Museu Sorolla de Madrid i la Hispanic Society of America de Nova York. «És una oportunitat única», va afegir satisfet González Tornel.

Disposició inèdita L'excepcional d'aquesta mostra no està només en «la qualitat i quantitat» dels llenços que s'hi presenten, sinó també per la seua manera d'exposar-los. El visitant se sorprendrà davant una original disposició dels llenços. La majoria queden suspesos, com surant, en cavallets de cristall que deixen a la vista no sols el llenç -per descomptat-, sinó també el revers de l'obra, la qual cosa permet conéixer la «intrahistòria de cada peça», va explicar María Soto, conservadora de la Col·lecció Masaveu o comissària d'aquesta exposició. Un 'nu integral' dels quadres del mestre de la llum. D'aquesta vista, generalment reduïda als ulls dels que treballen en els museus, ara l'espectador podrà conéixer qui eren els proveïdors de Sorolla, la trajectòria expositiva de cada obra o qui van ser els seus propietaris, tot de puny i lletra -en molts casos- del mateix pintor. Les pintures abasten la quasi totalitat de la trajectòria de Sorolla, des de 1882 fins a 1917, tres anys abans que Sorolla patira una hemiplegia que va posar fi a la seua vida en 1923. El conjunt permet comprendre l'evolució pictòrica i les claus de la seua obra a través de diferents gèneres. No falten les escenes de platja, els retrats, les escenes de la seua família i els començaments del pintor quan realitzava còpies de les obres de Velázquez durant la seua estada a El Prado. Destaca al final de la sala l'imponent quadre La família de don Rafael Erráuriz Urmenta (1905), que González Tornel va definir com «Las Meninas del segle XX». En aquest llenç, Sorolla ret homenatge al mestre sevillà i la seua icònica obra quant a la perspectiva, la llum, els elements i la composició dels personatges. Recorregut cronològic L'exposició, que estarà oberta fins a l'1 d'octubre, està dividida en quatre apartats, que proposen un recorregut cronològic però no estrictament lineal. Del període formatiu (1876-1889) es poden veure obres que reflecteixen les seues arrels i evolució, mentre que en els seus anys de primera maduresa (1890-1899) s'aprecia com Sorolla va definint cada vegada més el seu propi llenguatge, vinculat a un naturalisme luminista. La seua etapa de plenitud (1900-1910) és la millor representada, i la dels seus últims anys (1911-1919), que va dedicar en gran manera al projecte decoratiu "Visió d'Espanya" per a la Hispanic Society of America de Nova York. La col·lecció en conserva quatre pintures, dues de les quals vinculades precisament a aquest projecte. González Tornel va voler agrair la «generositat» de la Fundació Masaveu i va anunciar que ha donat 1.000 exemplars al museu valencià, i la recaptació aconseguida a través de la venda d'aquest catàleg es destinarà a restaurar la pintura El caporal Noval d'Antonio Muñoz Degrain, amb motiu del centenari de la seua mort, que es compleix el pròxim 12 d'octubre de 2024.